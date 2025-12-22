Σοκ στη Μονακό. Ο Τακούμι Μιναμίνο υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο στο παιχνίδι των Μονεγάσκων με την Οσέρ για τη φάση των 32 του Κυπέλλου Γαλλίας.

Ο Ιάπωνας μεσοεπιθετικός έκανε εξετάσεις οι οποίες έδειξαν τον σοβαρό τραυματισμό ο οποίος θα τον κρατήσει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν και είναι υπαρκτό και το ενδεχόμενο και θα του στερήσει τη συμμετοχή στο Μουντιάλ 2026 με την εθνική του ομάδα.

Με την Ιαπωνία μετρά 73 συμμετοχές και 26 γκολ, ενώ φέτος με τη Μονακό έχει παίξει σε 21 παιχνίδια με 4 γκολ και 3 ασίστ.

During the 32nd round of the Coupe de France match played in Auxerre, our midfielder Takumi Minamino suffered an injury to his left knee.



Medical examinations revealed a rupture of the anterior cruciate ligament.



Takumi will be able to count on the support of the entire Club… pic.twitter.com/g58gvxkczn — AS Monaco EN 🇲🇨 (@AS_Monaco_EN) December 22, 2025

