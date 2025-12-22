Λογαριασμός
Ρήξη χιαστού υπέστη ο Μιναμίνο - Χάνει το Μουντιάλ

Εκτός δράσης για το υπόλοιπο της αγωνιστικής σεζόν θα μείνει ο Τακούμι Μιναμίνο μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη

Μιναμίνο

Σοκ στη Μονακό. Ο Τακούμι Μιναμίνο υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο στο παιχνίδι των Μονεγάσκων με την Οσέρ για τη φάση των 32 του Κυπέλλου Γαλλίας.

Ο Ιάπωνας μεσοεπιθετικός έκανε εξετάσεις οι οποίες έδειξαν τον σοβαρό τραυματισμό ο οποίος θα τον κρατήσει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν και είναι υπαρκτό και το ενδεχόμενο και θα του στερήσει τη συμμετοχή στο Μουντιάλ 2026 με την εθνική του ομάδα.

Με την Ιαπωνία μετρά 73 συμμετοχές και 26 γκολ, ενώ φέτος με τη Μονακό έχει παίξει σε 21 παιχνίδια με 4 γκολ και 3 ασίστ.

