Το έκανε όπως στη Βοιωτία και ξέρανε τον Βόλο ο Λεβαδειακός! Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου ήταν κακή για 70 λεπτά στο Πανθεσσαλικό βρέθηκε να χάνει από το γκολ του Λάμπρου στο 20' είχε δοκάρι στο 66' με τον Μπάλτσι, όμως έφερε ξανά τα πάνω-κάτω με παίκτες από τον πάγκο!



Με τον Βέρμπιτς να σκοράρει με υπέροχο τρόπο στο ντεμπούτο του στο 81' και τον Πεδρόσο να αφήνει στον τόπο τον Βόλο 90'+5' ο Λεβαδειακός έκανε την ολική ανατροπή επικρατώντας 2-1 στην αναμέτρηση της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Στο μυαλό των κόουτς:

Το ματς:

Στο +6 από την ομάδα της Μαγνησίας, αυτή της Βοιωτίας με τον Βόλο πλέον να μπαίνει για τα καλά σε μπελάδες και τον Λεβαδειακό να ατενίζει με μεγαλύτερη άνεση το μέλλον του στη μεγάλη κατηγορία.Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Βόλο ο Κώστας Μπράτσος. Στην εστία ο Κόβατς, με τους Μύγα, Κολογερόπουλο, Χέρμανσον και Φεράρι στην άμυνα. Ο Σούντγκρεν επιλέχθηκε για παρτενέρ του Σκραμπ στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ στην επίθεση αγωνίστηκαν πίσω από τον Κόζστα οι Λάμπρου, Χιλ και Χουάνπι.Το καθιερωμένο 3-4-2-1 επέλεξε για τον Λεβαδειακό ο Νίκος Παπαδόπουλος. Γκαραβέλης κάτω από τα δοκάρια, με τους Εραμούσπε, Αμπού Χανά και Λιάγκα στα μετόπισθεν και φουλ-μπακ δεξιά και αριστερά αντίστοιχα τον Τσάπρα με τον Βήχο. Ο Ρόμο, ο Τσόκαϊ και ο Συμελίδης ήταν πίσω από τον Μπάλτσι, ενώ στην κορυφή επέστρεψε ο Ζίνι.Mε την ομάδα του Βόλου να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων απέναντι στον Λεβαδειακό ξεκίνησε η αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν από νωρίς να φέρουν κοντά στην περιοχή των αντιπάλων την μπάλα και στο 5' έχασαν την πρώτη τους καλή στιγμή. Ο Σκραμπ βρέθηκε αφύλακτος έξω από την περιοχή, εξαπέλυσε δυνατό σουτ με το αριστερό, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.Oι παίκτες του Νίκου Παπαδόπουλου από την άλλη πλευρά δεν έβρισκαν τρόπους να πλησιάσουν την περιοχή του Βόλου, με τον Ζίνι, καλά κλεισμένο από τους αμυντικούς να περιορίζεται σημαντικά.Στο 20' o Bόλος κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, σωστά, την μπάλα και βρήκε προβάδισμα. Ανέβασμα του Φεράρι και άμεση, αλλαγή του παιχνιδιού στον Χουάνπι και αυτός με μια άψογη κάθετη βρήκε τον Λάμπρου, που με άψογο πλασέ έγραψε το 1-0!Ο Λεβαδειακός θόλωσε από το γκολ και δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά τον Βόλο ως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου με εξαίρεση την υποψία ευκαιρίας με τον Αμπού Χάνα που έστειλε την μπάλα άουτ.Πολύ κακό και χωρίς φαντασία από τις δυο ομάδες το πρώτο διάστημα του δευτέρου μέρους με τον Λεβαδειακό, αφενός πιο επιθετικό και τον Βόλο συντηρητικό. Ο Νίκος Παπαδόπουλος προχώρησε σε αλλαγή αντικαθιστώντας τον Εραμούσπε με τον Λαμαράνα με σκοπό να «τονώσει» τον άξονα της μεσαίας γραμμής.Αμφότεροι οι προπονητές προχώρησαν σε αλλαγές έκαναν τις δικές τους κινήσεις με τον Βέρμπιτς να κάνει το ντεμπούτο του με τον Λεβαδειακό και τον Κώστα Μπράτσο φειδωλώς να χρησιμοποιεί τις ρεζέρβες του.Στο 66' οι φιλοξενούμενοι έφτασαν πιο κοντά από ποτέ στην ισοφάριση, αλλά σπατάλησαν τεράστια ευκαιρία. Από κόρνερ του Βόλου η μπάλα απομακρύνθηκε και έφτασε στον Μπάλτσι, αυτός πίσω από το κέντρο ξεκίνησε μια «τρελή» κούρσα, 50 μέτρων βγήκε στο τετ-α-τετ με τον Κόβατς, πέρασε την μπάλα από πάνω του, όμως η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και έφυγε άουτ.Η πίεση των φιλοξενούμενων απέφερε καρπούς στο 81'! Φάση διαρκείας στα καρέ του Βόλου με τον Βήχο να γίνεται, μετά από απομάκρυνση, αποδέκτης της μπάλας και να την «στρώνει» δίπλα του στον Βέρμπιτς που με φανταστικό πλασέ άφησε «άγαλμα» τον Κόβατς για το 1-1 στο ντεμπούτο του!Ο Λεβαδειακός πίεσε για να επαναλάβει το έργο του πρώτου γύρου όταν και είχε κερδίσει 3-2 τον Βόλο με buzzer beater του Κάτρη και το κατάφερε ξανά! Από κόρνερ που εκτελέστηκε η μπάλα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι εκεί όπου ο Πεδρόσο με κεφαλιά έγραψε τη μεγάλη ανατροπή δίνοντας νίκη χρυσάφι στον Λεβαδειακό!Kόβατς - Σούντγκρεν, Μύγας, Χέρμανσον, Καλογερόπουλος, Φεράρι - Σκραμπ, Χουάνπι - Χιλ, Λάμπρου, ΚόζσταΓκαραβέλης - Τσάπρας, Εραμούσπε (46' Λαμαράνα), Αμπού Χάνα, Βήχος - Λιάγκας, Τσόκαϊ, Μπάλτσι - Συμελίδης, Ρόμο, ΖίνιΦωτιάςΚορωνάς, ΚόλλιαςΓεωργόπουλοςΒεργέτης, Τσιμεντερίδης

