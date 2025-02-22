Έκαμψε την αντίσταση του Πανσερραϊκού χάρη σε ένα πέναλτι στο 88' και παρέμεινε ζωντανός στο κυνήγι της πρώτης οκτάδας ο Ατρόμητος!



Οι Περιστεριώτες μπήκαν πολύ δυνατά στην αναμέτρηση για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σπαταλώντας πολλές και σημαντικές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, όμως στο δεύτερο δυσκολεύτηκαν πολύ δημιουργικά, καταφέρνοντας όμως τελικά να πανηγυρίσουν τη νίκη με 1-0, με τον Γιουμπιτάνα να μετατρέπει σε γκολ πέναλτι που δόθηκε για χέρι του Φαρές.

Στο μυαλό των κόουτς:

Χωρίς απουσίες ο Ατρόμητος, με τον Πάμπλο Γκαρσία να παρατάσσει την ομάδα του σε σύστημα 4-2-3-1. Ο Χουτεσιώτης ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τους Κίνι, Μπρόρσον, Μασούρ και Αθανασίου να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Ουεντραόγκο και Τσιγγάρας ήταν το δίδυμο στον άξονα, με τους Μπάκου, Τζοβάρα να είναι οι δύο εξτρέμ και με τον Γιουμπιτάνα να έχει τον ρόλο του δεκαριού, πίσω από τον Καρλίτος. Στον πάγκο έμεινε ο Ουάρντα.



Από την άλλη, το ίδιος σύστημα επέλεξε και Χουάν Φεράντο, μην έχοντας στη διάθεσή του Στάικο και Κουτσογούλα. Ο Γκουγκεσασβίλι ήταν ο τερματοφύλακας, με τους Δελιγιαννίδη, Μπέργκστρεμ, Ντάβιντσον και Φαρές μπροστά του ως τετράδα άμυνας. Ζελέν και Ομεονγκά ξεκίνησαν στον άξονα, με τον Πιρές μπροστά τους, τους Χατζηστραβό και Σαλαζάρ στα άκρα, πίσω από τον πιο προωθημένο Μπεντανκόρ.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ατρόμητο να μπαίνει καλύτερα στα πρώτα λεπτά και να απειλεί πρώτος την αντίπαλη εστία στο 3’, όταν ο Γιουμπιτάνα συνεργάστηκε με τον Καρλίτος και έπιασε διαγώνιο σουτ, το οποίο πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι των φιλοξενούμενων. Συναρπαστικό και με πολύ γρήγορο ρυθμό στο πρώτο του δεκάλεπτο το ματς, με τουες γηπεδούχους να «αγγίζουν» το γκολ στο 6’, όταν ο Αθανασίου εκτέλεσε απευθείας κόρνερ, με τον Γκουγκεσασβίλι να ακουμπάει ελάχιστα την μπάλα και να την διώχνει πάνω στο δεξί κάθετο δοκάρι!



Ο Πανσερραϊκός απάντησε στο 7’, όταν μετά από λάθος πάσα του Μανσούρ, ο Σαλαζάρ σούταρε με τον Χουτεσιώτη να βρίσκεται μακριά από την εστία του και με τον Κίνι να σώζει την Ατρόμητο, απομακρύνοντας ενώ η μπάλα είχε πάρει πορεία προς τα δίχτυα, ενώ στο 9’ οι Περιστεριώτες απείλησαν ξανά, με τον Αθανασίου να κάνει το γύρισμα και με τον Γκουγκεσασβίλι να αποκρούει συρτό σουτ του Μπάκου. Ο Γεωργιανός τερματοφύλακας δήλωσε «παρών» και τρία λεπτά αργότερα (12’), με τον Καρλίτος να μην μπορεί να τον νικήσει από κοντά μετά από γύρισμα του Κίνι!



Λίγο πριν τη συμπλήρωση 20 λεπτών αγώνα, ο Πανσερραϊκός ισορρόπησε το ματς, έχοντας περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή του, χάνοντας δύο ευκαιρίες μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα στο 23’, με τον Σαλαζάρ να μπαίνει στη μεγάλη περιοχή και να πλασάρει από πλάγια θέση, με τον Μπρόρσον να βάζει την κόντρα και να διώχνει σε κόρνερ, από το οποίο ο Μπέργκστρεμ πήρε την κεφαλιά όντας αμαρκάριστος, με τον Κίνι να απομακρύνει με δικιά του κεφαλιά. Στο 25’ ο Γκουγκεσασβίλι απέκρουσε εντυπωσιακά μια κεφαλιά του Τζοβάρα, στο 30’ ο Καρλίτος δεν πρόλαβε να κάνει την προβολή μετά από γύρισμα του Κίνι, ενώ στο 32’ ο Μπεντανκόρ βγήκε τετ-α-τετ με τον Χουτεσιώτη μετά από βαθιά μπαλιά, αλλά πλάσαρε άστοχα, ενώ δόθηκε και οφσάιντ, με τα ριπλέι πάντως να δείχνουν ότι ξεκίνησε την προσπάθειά του όντας πίσω από το κέντρο.



Στο 33’ ο Φαρές βρήκε τον Σαλαζάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, εκείνος κοντρόλαρε, αλλά στη συνέχεια έχασε την ισορροπία του και σούταρε άτσαλα άουτ, από πλεονεκτική θέση. Στο 40’ ο Μπεντανκόρ μπήκε στη μεγάλη περιοχή μετά από λάθος του Μανσούρ, ζητώντας πέναλτι μετά από μονομαχία του με τον Αθανασίου, αλλά διαιτητής και VAR έδειξαν «παίζετε», ενώ στην τελευταία καλή φάση του πρώτου ημιχρόνου, ο Γκουγκεσασβίλι έκανε λάθος εκτίμηση και δεν μπόρεσε να μπλοκάρει μια φαινομενικά εύκολη μπαλιά, αλλά στη συνέχεια διόρθωσε το λάθος του, μην επιτρέποντας στον Καρλίτος να ανοίξει το σκορ.



Με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, ο Πανσερραϊκός απείλησε πρώτος την αντίπαλή του εστία στο 51’, με τον Σαλαζάρ να βρίσκει λίγο χώρο και να πλασάρει υπέροχα από μακριά, βλέποντας όμως τον Χουτεσιώτη να αποκρούει εντυπωσιακά με το ανάποδο χέρι του, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο εξτρέμ των φιλοξενούμενων πάτησε ξανά στη μεγάλη περιοχή των γηπεδούχων αποφεύγοντας τον Μπρόρσον, όμως σούταρε άστοχα, έχοντας και την επιλογή της πάσας στον Μπεντανκόρ.



Ανώτερος στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Πανσερραϊκός, πλησίασε στο γκολ και στο 61’, όταν ο Χατζηστραβός μπήκε στη μεγάλη περιοχή του Ατρομήτου και σούταρε μετά από πάσα του Μπεντανκόρ, αλλά είδε τον Χουτεσιώτη να του αρνείται το γκολ με δύσκολη επέμβαση, ενώ στο 68’ ο Μπεντανκόρ σούταρε από μακριά, με την μπάλα να κοντράρει στον Αθανασίου και να παίρνει περίεργη τροχιά, πριν περάσει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας των γηπεδούχων.



Σαφώς πιο αργός ο ρυθμός σε σύγκριση με τα όσα είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, με τον Ατρόμητο να δυσκολεύεται πολύ να δημιουργήσει προϋποθέσεις για γκολ μπροστά στην εστία των φιλοξενούμενων.΄

MVP: Ο Γιουμπιτάνα έκανε καλό παιχνίδι, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, ενώ είναι και εκείνος που εκτελεί εύστοχα το πέναλτι, χαρίζοντας (έστω και με δόση τύχης) τη νίκη στον Ατρόμητο.



Η σφυρίχτρα: Ο Πανσερραϊκός διαμαρτύρεται έντονα για τη διαιτησία του Τσιάρα, ο οποίος έδωσε το πέναλτι στα τελευταία λεπτά για χέρι του Φαρές, με τους VAR να τον καλούν να δει τα ριπλέι ενώ είχαν περάσει τουλάχιστον δύο λεπτά από τη φάση, ενώ υπήρχε και νωρίτερα διακοπή στο παιχνίδι. Οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν πέναλτι στο 40' μετά από ανατροπή του Μπεντανκόρ από τον Αθανασίου, σε φάση στην οποία φάνηκε να υπάρχει επαφή, με τους VAR να μην καλούν τον ρέφερι.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:



Ατρόμητος (Γκαρσία, 4-2-3-1): Χουτεσιώτης – Κίνι, Μπρόρσον, Μανσούρ, Αθανασίου – Ουεντραόγκο, Τσιγγάρας – Μπάκου (67’ Μίχορλ), Γιουμπιτάνα (90' Καραμάνης), Τζοβάρας (67’ Φαν Βέερτ) – Καρλίτος (57’ Ουάρντα)



Πανσερραϊκός (Χουάν Φεράντο, 4-2-3-1): Γκουγκεσασβίλι – Δεληγιαννίδης, Μπέργκστρεμ, Ντάβιντσον, Φαρές – Ζελέν (79’ Λιάσος), Ομεονγκά – Χατζηστραβός (89' Γκαλβάν, Πιρές, Σαλαζάρ (90’ Ντέλετιτς) – Μπεντανκόρ



Διαιτητής: Τσιάρας

