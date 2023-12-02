Άνετο πέρασμα του Ολυμπιακού από τις Κυκλάδες.



Λίγα 24ωρα μετά την ήττα στην Ευρώπη, οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν 3-1 σετ τον Φοίνικα, στη Σύρο, φτάνοντας στο 6/6 στη Volley League Ανδρών.

Οι γηπεδούχοι προέβαλαν αντίσταση κυρίως στο δεύτερο σετ, το οποίο κατέκτησαν, με την ομάδα του Πειραιά να ήταν καλύτερη στα άλλα τρία και να φτάνει σε μία «καθαρή» νίκη χωρίς βαθμολογική απώλεια.

