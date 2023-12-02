Άνετο πέρασμα του Ολυμπιακού από τις Κυκλάδες.
Λίγα 24ωρα μετά την ήττα στην Ευρώπη, οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν 3-1 σετ τον Φοίνικα, στη Σύρο, φτάνοντας στο 6/6 στη Volley League Ανδρών.
Οι γηπεδούχοι προέβαλαν αντίσταση κυρίως στο δεύτερο σετ, το οποίο κατέκτησαν με 25-19, με την ομάδα του Πειραιά να ήταν καλύτερη στα άλλα τρία και να φτάνει σε μία «καθαρή» νίκη χωρίς βαθμολογική απώλεια.
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.