Δύσκολο έργο θα έχει η Ελλάδα στο Euro του 2024, εφόσον καταφέρει να προκριθεί σε αυτό μέσω των playoffs. Στη μεγάλη διοργάνωση που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Γερμανίας το ερχόμενο καλοκαίρι, η Εθνική μας ομάδα κληρώθηκε στο ίδιο γκρουπ (σσ. 6ο) με Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία.



Ένας όμιλος με αρκετές ιδιαιτερότητες. Διότι υπάρχει το απόλυτο φαβορί, η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο που φέρνει πάντως ευχάριστες μνήμες από το Euro του 2004 που βάφτηκε γαλανόλευκο.

Υπάρχει η Τουρκία και το ματς με την Ελλάδα θα έχει δεδομένα μπόλικη ένταση, αλλά και χιλιάδες υποστηρικτές και από τις δύο πλευρές, αφού στη Γερμανία υπάρχουν χιλιάδες μετανάστες από τις δύο χώρες.



Όσον αφορά την Τσεχία, η Ελλάδα την είχε βρει στον δρόμο της στο Euro του 2004 όταν και την απέκλεισε στα ημιτελικά, όπως είχε κοντραριστεί μαζί της και στο Euro του 2012. Φυσικά, στους Τσέχους υπάρχει και ένας… Έλληνες, ο Γιακούμπ Μπράμπετς του Άρη.



1ος όμιλος: Γερμανία, Ουγγαρία, Σκωτία, Ελβετία.

2ος όμιλος: Ισπανία, Αλβανία, Κροατία, Ιταλία.

3ος όμιλος: Αγγλία, Δανία, Σλοβενία, Σερβία.

4ος όμιλος: Γαλλία, Αυστρία, Ολλανδία, playoffs winner A.

5ος όμιλος: Βέλγιο, Ρουμανία, Σλοβακία, playoffs winner Β.

6ος όμιλος: Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία, playoffs winner C (σσ. το μονοπάτι της Ελλάδας).





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.