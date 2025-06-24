Βόλεϊ: Επίσημα στον Παναθηναϊκό και ο Φίλιπ Σαβόφσκι

«Ψήλωσε» μπροστά από το φιλέ και έδωσε συνέχεια στην ενίσχυσή του ο Παναθηναϊκός!



Λίγη ώρα μετά την επισημοποίηση της απόκτησης του Ιταλού πασαδόρου, Λούκα Σπίριτο, οι πρωταθλητές Ελλάδας, ανακοίνωσαν και αυτή του Βορειομακεδόνα κεντρικού, Φίλιπ Σαβόφσκι, ο οποίος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική του ομάδα στο European Golden League.

Η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Φιλίπ Σαβόφσκι στην ανδρική ομάδα βόλεϊ για την αγωνιστική σεζόν 2025-2026.Σπουδαία μεταγραφική προσθήκη για τον Παναθηναϊκό καθώς ενέταξε στο έμψυχο δυναμικό του τον «πύργο» Φιλίπ Σαβόφσκι (2.10μ.).Ο 23χρονος κεντρικός έχει να επιδείξει αρκετές επιτυχίες καθώς το 2022 αναδείχτηκε κορυφαίος μπλοκέρ στο European Silver League.Παράλληλα το 2023 αναδείχτηκε κορυφαίος κεντρικός της Σερβικής Λίγκας και τη χρονιά που πέρασε ήταν καλύτερος μπλοκέρ του Κυπέλλου Σερβίας.Αναλυτικά το βιογραφικό του:2020-2021 OK Strumica Nikob (Δ.Β.Μ.)2021-2023 Novi Sad (Σερβία)2023-2025 Vojvodina Novi Sad (Σερβία)Σε δήλωση του στο www.pao1908.com ο Σαβόφσκι τόνισε: "Ο ερχομός μου στον Παναθηναϊκό μου προκαλεί μεγάλη χαρά και ταυτόχρονα είναι μια νέα πρόκληση. Πρόκειται για έναν Σύλλογο με μεγάλη ιστορία. Είναι τιμή και χαρά μου να ανήκω στην ομάδα. Εύχομαι σε μια επιτυχημένη χρονιά με τίτλους".»

