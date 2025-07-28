Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μια ηχηρή μεταγραφή, καθώς φέρνει στην Ελλάδα τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα, τον 28χρονο εξτρέμ της Κόμο, που χαρακτηρίζεται από τους Ιταλούς ως «κρυφό διαμάντι» της Serie A. Το συνολικό κόστος για την απόκτηση του παίκτη θα φτάσει κοντά στα 8 εκατ. ευρώ.

Η μεταγραφή του Στρεφέτσα βρίσκεται στο τελικό της στάδιο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο παίκτης έχει ήδη κλείσει και αναμένεται στην Ελλάδα για να ντυθεί στα ερυθρόλευκα! Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, θυμίζουμε, έδωσε το «παρών» στο χθεσινό (27/07) φιλικό της Κόμο με τον Άγιαξ, κάτι, προφανώς, που συνδέεται με την επικείμενη απόκτηση του 28χρονου!

Ο Στρεφέτσα, που την περασμένη σεζόν είχε 38 συμμετοχές, 6 γκολ και 5 ασίστ, αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Κόμο, η οποία εντυπωσίασε στο ιταλικό πρωτάθλημα υπό τις οδηγίες του Σεσκ Φάμπρεγας.

