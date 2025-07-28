Στον πρώτο όμιλο του EuroCup πόλο γυναικών κληρώθηκε τη Δευτέρα ο Εθνικός Πειραιά. Εκεί, οι «κυανόλευκες» θα αντιμετωπίσουν τρεις ομάδες, δύο εκ των οποίων θα προκύψουν από τις προκριματικές φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ήτοι σίγουρα την τρίτη ομάδα του Γ' ομίλου της προκριματικής φάσης του Champions League και την πρώτη ομάδα του δεύτερου ομίλου της προκριματικής φάσης του Euro Cup.

Η τελική σύνθεση του γκρουπ θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών γύρων.

Ο Πανιώνιος θα αγωνιστεί στην προκριματική φάση και κληρώθηκε στον Α’ Όμιλο κόντρα στις Μλάντοστ Ζάγκρεμπ και Μπαρτσελονέτα.

