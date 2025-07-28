Ο Ουαλίντ Κεντίρα, σύμφωνα με τον διευθυντή του «Kiss Kiss Radio Napoli», Βάλτερ Ντε Μάτζιο, φαίνεται πως πείστηκε, τελικά, να συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ, παρά τις αρχικές του επιφυλάξεις και την προτίμησή του να παραμείνει στην Ιταλία!

Η υπόθεση της μεταγραφής του από τη Νάπολι εξελίχθηκε σε σίριαλ, με τον παίκτη να ζητά χρόνο για να εξετάσει τις επιλογές του, ενώ η ιταλική ομάδα είχε ήδη αποδεχθεί την πρόταση του Δικεφάλου.

«Ο Κεντίρα πείστηκε να αποδεχθεί την πρόταση του ΠΑΟΚ, ο οποίος του προσφέρει τριετές συμβόλαιο. Τον ήθελε η Κρεμονέζε, αλλά επέλεξε τον Σανάμπρια από την Τορίνο. Και η Μόντσα θα έκανε τα πάντα για να αποκτήσει τον Κεντίρα, αλλά ο Μαροκινός έχει πλέον αφομοιώσει την ιδέα να πάει να αγωνιστεί στην Ελλάδα. Τρία εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της Νάπολι», ανέφερε ο Ντε Μάτζιο!

Από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και τις επαφές που έχουν πραγματοποιηθεί, προκύπτει ξεκάθαρα πως ο Ουαλίντ Κεντίρα επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη άμεσα. Την ίδια στάση φαίνεται να κρατά και η Νάπολι, γεγονός που ενισχύει την αισιοδοξία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

