Το ανθρώπινο δράμα στη Θέουτα: 12χρονος εκλιπαρούσε να μην τον στείλουν πίσω στο Μαρόκο - Δείτε βίντεο

Ένα 12χρονο ασυνόδευτο αγόρι από το Μαρόκο, που έκλαιγε και εκλιπαρούσε να μην επιστραφεί στη χώρα του, γλίτωσε την επαναπροώθηση στη Θέουτα λίγα μόλις μέτρα πριν από τα σύνορα, έπειτα από παρέμβαση αξιωματικού του ισπανικού στρατού και τις αντιδράσεις κατοίκων και δημοσιογράφων.

Δημοσιογράφος του Associated Press έγινε μάρτυρας του περιστατικού, κατά το οποίο Ισπανοί στρατιώτες συνόδευαν ένα ασυνόδευτο αγόρι από το Μαρόκο, το οποίο έκλαιγε και εκλιπαρούσε να μην επιστραφεί στη χώρα του.

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Λίγα μόλις μέτρα πριν φτάσουν στα σύνορα, και έπειτα από τις αντιδράσεις κατοίκων που επέμεναν ότι πρόκειται για ανήλικο, καθώς και λόγω της παρουσίας των μέσων ενημέρωσης, αντισυνταγματάρχης του ισπανικού στρατού διέκοψε τη διαδικασία επαναπροώθησης και παρέδωσε το παιδί στην Ισπανική Πολιτοφυλακή (Guardia Civil).

Σημειώνεται ότι οι περισσότεροι ενήλικοι Μαροκινοί είτε επέστρεψαν οικειοθελώς στη χώρα τους είτε επαναπροωθήθηκαν από την ισπανική αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

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