Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση του 90χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη, σε κλειστό ξενοδοχείο στον Μυστρά, ιδιοκτησίας της οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Αστυνομία είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακολούθησε προανακριτική έρευνα και οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 90χρονο μέσα στον επαγγελματικό καταψύκτη, στον χώρο του ξενοδοχείου, το οποίο φέρεται να αποτελούσε και κατοικία του 55χρονου γιου του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διαπιστωθεί εμφανή σημάδια τραυματισμού στο σώμα. Ωστόσο, λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η σορός, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία απόψυξης προκειμένου να ακολουθήσει η νεκροψία-νεκροτομή και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου.

Ο 55χρονος γιος του 90χρονου έχει συλληφθεί. Σε βάρος του, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, σχηματίζεται δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς κατά την έρευνα στο σπίτι εντοπίστηκε ένα αεροβόλο.

Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει στις Αρχές ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αίτια και ότι αποφάσισε να τοποθετήσει τη σορό στον καταψύκτη προκειμένου να αποκρύψει τον θάνατό του και να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχει το αποτέλεσμα της νεκροψίας-νεκροτομής, το οποίο θα ρίξει φως στις συνθήκες και στα ακριβή αίτια θανάτου του 90χρονου.

Πηγή: skai.gr

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