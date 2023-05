Viral ο πανηγυρισμός του Κριστιάνο: Προσευχήθηκε σαν μουσουλμάνος!

Viral, όπως συνηθίζει, έγινε ο Κριστιάνο Ρονάλντο!

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ σκόραρε το νικητήριο γκολ για την Αλ Νασρ απέναντι στην Αλ Σαμπάμπ, με ένα καταπληκτικό πλασέ εκτός περιοχής που θύμισε... τα παλιά.

Ακόμη περισσότερο χαμό από το γκολ, ωστόσο, προκάλεσε ο τρόπος με τον οποίο πανηγύρισε. Ο «CR7» πνίγηκε στις αγκαλιές των συμπαικτών του, όμως τους απομάκρυνε και έπεσε στα γόνατα, παίρνοντας τη στάση μουσουλμανικής προσευχής.

Η εικόνα αυτή έκανε τον γύρο του διαδικτύου, με πολλούς σαουδάραβες να αποθεώνουν τον Ρονάλντο στο twitter για τον σεβασμό που δείχνει προς τις παραδόσεις των μουσουλμάνων.

Cristiano Ronaldo bowed to Allah after celebrating 🥺🙏



My goat is a Muslim now, beautiful ❤️pic.twitter.com/nH3VoPjzvE