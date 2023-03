Γερμανοί χούλιγκανς σπάνε και καίνε στη Νάπολη: Άγριο ξύλο πριν το Νάπολι-Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Δείτε βίντεο

Σε πεδίο μάχης μεταξύ Γερμανών χούλιγκανς και της αστυνομίας μετατράπηκε την Τετάρτη το κέντρο της Νάπολης, λίγες ώρες πριν την ποδοσφαιρική αναμέτρηση μεταξύ της Νάπολι και της Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Εκατοντάδες οπαδοί της Άιντραχτ, με κράνη στα κεφάλια και ρόπαλα στα χέρια, επιτέθηκαν στους ναπολιτάνους αστυνομικούς, ενώ οι βόμβες μολότοφ έπεφταν βροχή.

Η πλατεία στην περιοχή θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο, ενώ υπήρξαν και τραυματισμοί αστυνομικών.

Αρχικά υπήρξαν συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών της Νάπολι και των οπαδών της Άιντραχτ, για να ακολουθήσουν οδομαχίες με τους αστυνομικούς και εκτεταμένες καταστροφές περιουσιών.

Δείτε βίντεο:

BREAKING 🇮🇹 : Violent Clashes In #Italy, Police Fires Tear Gas



Napoli and Frankfurt hooligans clash in the centre of Naples, #Italy pic.twitter.com/anFN9bJr88