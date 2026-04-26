Σε ένα παιχνίδι με χαρακτήρα «τελικού» για τη μάχη της παραμονής, ο Πανσερραϊκός πήρε τεράστια νίκη στη Λάρισα, επικρατώντας 1-0 της ΑΕΛ Novibet για την 5η αγωνιστική των playouts.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Δοϊρανλής στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με την ΑΕΛ να μην μπορεί να αντιδράσει στη συνέχεια και να γνωρίζει την 4η της ήττα στο μίνι πρωτάθλημα.

Στους 27 βαθμούς ανέβηκε ο Πανσερραϊκός που πλέον βρίσκεται στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη, με τους «βυσσινί» ουραγούς στους 24 βαθμούς.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Τζιανλούκα Φέστα παρέταξε την ΑΕΛ με 4-3-3 και τον Βενετικίδη κάτω από τα δοκάρια. Μασόν, Μπατουμπινσικά, Ηλιάδης και Όλαφσον η τετράδα της άμυνας, με τον Ναόρ σε ρόλο κόφτη μπροστά τους. Πέρες και Ατανάσοφ εσωτερικοί μέσοι, με τον Σαγάλ στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Τούπτα στο αριστερό και τον Πασά στην κορυφή.

Με την ίδια συνταγή όπως στα προηγούμενα παιχνίδια ο Ζεράρ Σαραγόσα, επέλεξε το 5-3-2 και τον Τιναλίνι κάτω από τα γκολπόστ. Η τριάδα των στόπερ αποτελούνταν από τους Γκελασβίλι, Φέλτες και Κάλινιν, με τους Λύρατζη και Τσαούση να καλύπτουν τις πλευρές. Ομεονγκά, Δοϊρανλής και Ριέρα στον άξονα, με τους Ίβαν και Τεϊσέιρα να σύνθετουν το δίδυμο στην επίθεση.

Το ματς:

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε με την ΑΕΛ να ανεβάζει σταδιακά την απόδοσή της και να παίρνει τον έλεγχο μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Με διάταξη 4-3-3, οι «βυσσινί» πίεσαν ψηλά, κέρδισαν τις περισσότερες μονομαχίες στον άξονα και κατάφεραν να μεταφέρουν το παιχνίδι γύρω από την περιοχή του Πανσερραϊκού, χωρίς όμως να έχουν την καθαρή τελική ενέργεια.

Οι φάσεις της ΑΕΛ ήρθαν κυρίως από τα άκρα και από δεύτερες μπάλες. Η πιο χαρακτηριστική στιγμή ήταν στο 18', όταν η σέντρα-σουτ του Τούπτα κατέληξε στη συμβολή των δοκών, ενώ ακολούθησαν η κεφαλιά του Πασά που πέρασε άουτ και η φάση του 31', όπου η μπάλα σταμάτησε ξανά στο δοκάρι μετά από άτσαλη απομάκρυνση του Φέλτες.



Ο Πανσερραϊκός επέλεξε να χαμηλώσει τον ρυθμό και να παίξει πιο κλειστά, κρατώντας τις γραμμές του κοντά και περιορίζοντας τους χώρους. Δεν απείλησε ουσιαστικά, αλλά κατάφερε να «σβήσει» τον ρυθμό της ΑΕΛ σε αρκετά σημεία, με το 0-0 να μένει μέχρι την ανάπαυλα σε ένα πρώτο μέρος όπου οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία, αλλά όχι το γκολ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Πανσερραϊκό να βρίσκει νωρίς το γκολ και να αλλάζει πλήρως τη μορφή του αγώνα. Στο 50', με άμεσο και κάθετο παιχνίδι, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν γρήγορα στην περιοχή, με τον Δοϊρανλή να εκμεταλλεύεται την πάσα του Ίβαν και να κάνει το 0-1. Από εκείνο το σημείο και μετά, η ψυχολογία άλλαξε, με τον Πανσερραϊκό να πατάει καλύτερα και να διαχειρίζεται το προβάδισμά του.

Η ΑΕΛ προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Φέστα να αλλάζει διάταξη σε 4-2-3-1 και να ρίχνει περισσότερους παίκτες στην επίθεση. Ωστόσο, η πίεση των «βυσσινί» ήταν περισσότερο βιαστική παρά ουσιαστική, με αρκετά νεύρα και χωρίς καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια. Παρά τις αλλαγές και την κατοχή μπάλας, δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν μεγάλες φάσεις, με το σουτ του Σίστο στο 77' να αποτελεί μία από τις λίγες καλές στιγμές.

Αντίθετα, ο Πανσερραϊκός ήταν πιο επικίνδυνος στις μεταβάσεις και άγγιξε και δεύτερο γκολ στο 66', όταν ο Ίβαν έφυγε στην αντεπίθεση και επιχείρησε να «κρεμάσει» τον Βενετικίδη, με τον Μασόν να απομακρύνει πάνω στη γραμμή. Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, οι φιλοξενούμενοι έπαιξαν με καθαρά σκοπιμότητα, ρίχνοντας τον ρυθμό, κερδίζοντας χρόνο σε κάθε ευκαιρία και «σβήνοντας» το παιχνίδι, κρατώντας το πολύτιμο προβάδισμα μέχρι το φινάλε.

MVP: Ο Δοϊρανλής ήταν ο καθοριστικός παίκτης, πετυχαίνοντας το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης και χαρίζοντας τη νίκη στον Πανσερραϊκό, με σωστή κίνηση και ψύχραιμο τελείωμα στη φάση.

Η «σφυρίχτρα»: Καλή διαιτησία από τον Βεργέτη, δεν είχε να διαχειριστεί τη δύσκολη φάση.

Οι ενδεκάδες:

ΑΕΛ Novibet (Τζιανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Μασόν, Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Ναόρ, Ατανάσοφ (78' Σουρλής), Πέρες (60' Σίστο), Σαγάλ (63' Κακουτά), Τούπτα (78' Γκαράτε), Πασάς.

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Φέλτες, Γκελασβίλι, Κάλινιν, Τσαούσης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής, Ριέρα (84' Μασκανάκης), Τεϊσέιρα (68' Μπεν Σαλάμ), Ίβαν.

