Σοκαριστική είδηση έρχεται από το Βέλγιο και έναν αγώνα της τέταρτης κατηγορίας. Ένας 26χρονος ποδοσφαιριστής, ο Φάμπιο Σκιαφίνο, ακρωτηριάστηκε στα δάχτυλά του, όταν πήγε να απομακρύνει ένα βεγγαλικό από τον αγωνιστικό χώρο και αυτό έσκασε στα χέρια του.

Ο Βέλγος άσος, που εκείνη τη μέρα είχε τα γενέθλιά του και είχε πετύχει δύο γκολ στο 4-0 της ομάδας του, έχασε ένα δάχτυλο και άλλα δύο υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την έκρηξη, ενώ διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

«Όταν καθάρισε ο καπνός, είδα ότι μου έλειπαν κάποια δάχτυλα», ανέφερε ο ίδιος, που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο άνθρωπος που πέταξε το απαγορευμένο βεγγαλικό (Cobra 6) ήταν ένας 21χρονος που συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης σωματικής βλάβης από αμέλεια και θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες.

