Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απίστευτο: 7,4 δισ. δολάρια σε συμβόλαια παικτών στο ΝΒΑ αυτό το καλοκαίρι

Ιστορικό ρεκόρ σε συμφωνίες για συμβόλαια παικτών στο ΝΒΑ στην offseason

ΝΒΑ

Το χρήμα ρέει άφθονο στο ΝΒΑ και αυτό αποδεικνύεται από ένα ιστορικό ρεκόρ που έγινε σε αυτή την offseason. Σύμφωνα με στοιχεία του έγκυρου Spotrac, πάνω από 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια προβλέπονται στα 471 συμβόλαια που υπογράφτηκαν και αφορούσαν μεταγραφές ελεύθερων, επεκτάσεις και deals για ρούκι. Πέρσι, το αντίστοιχο ποσό ήταν 5,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι Σίξερς ήταν η πιο… πολυέξοδη ομάδα, καθώς στις συμφωνίες που έκαναν προβλέπονται στα 728.562.578 δολάρια, αφού ανάμεσά τους είναι το νέο τριετές συμβόλαιο του Τζοέλ Εμπίντ για 192,9 εκατ., το τετραετές deal που υπέγραψε για 212 ο Πολ Τζορτζ και η πενταετής επέκταση του Ταϊρίς Μάξι για 204 εκατ. δολάρια.


Αντίθετα, τελευταίοι στη λίστα με μόλις 23.221.385 δολάρια είναι οι Μπακς, οι οποίοι έχοντας πολύ φορτωμένο μισθολόγιο με εγγυημένα συμβόλαια δεν προχώρησαν σε πολύ μεγάλες νέες συμφωνίες.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: NBA χρήματα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark