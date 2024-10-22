Το χρήμα ρέει άφθονο στο ΝΒΑ και αυτό αποδεικνύεται από ένα ιστορικό ρεκόρ που έγινε σε αυτή την offseason. Σύμφωνα με στοιχεία του έγκυρου Spotrac, πάνω από 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια προβλέπονται στα 471 συμβόλαια που υπογράφτηκαν και αφορούσαν μεταγραφές ελεύθερων, επεκτάσεις και deals για ρούκι. Πέρσι, το αντίστοιχο ποσό ήταν 5,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι Σίξερς ήταν η πιο… πολυέξοδη ομάδα, καθώς στις συμφωνίες που έκαναν προβλέπονται στα 728.562.578 δολάρια, αφού ανάμεσά τους είναι το νέο τριετές συμβόλαιο του Τζοέλ Εμπίντ για 192,9 εκατ., το τετραετές deal που υπέγραψε για 212 ο Πολ Τζορτζ και η πενταετής επέκταση του Ταϊρίς Μάξι για 204 εκατ. δολάρια.



Αντίθετα, τελευταίοι στη λίστα με μόλις 23.221.385 δολάρια είναι οι Μπακς, οι οποίοι έχοντας πολύ φορτωμένο μισθολόγιο με εγγυημένα συμβόλαια δεν προχώρησαν σε πολύ μεγάλες νέες συμφωνίες.

