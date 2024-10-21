Forbes: 4ος παίκτης του NBA με τα περισσότερα κέρδη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Στην 4η θέση της κατάταξης του «Forbes» με τους παίκτες του ΝΒΑ με τα περισσότερα κέρδη βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Με τα κέρδη του να υπολογίζονται σε 93,8 εκατομμύρια δολάρια ο «Greek Freak», έρχεται τέταρτος πίσω από τους Κέβιν Ντουράντ (99,9 εκατ.) και Στεφ Κάρι (105,8 εκατ.) που βρίσκονται αντίστοιχα στην τρίτη και δεύτερη θέση.

Ολα αυτά την ώρα που ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κατέκτησε για 11η συνεχόμενη χρονιά την κορυφή με κέρδη 128,7 εκατ. δολάρια.

«Δεν υπάρχει εν ενεργεία παίκτης του ΝΒΑ μεγαλύτερος από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος θα γιορτάσει τα 40α γενέθλιά του τον Δεκέμβριο. Στην πραγματικότητα, ο σούπερ σταρ φόργουορντ των Λέικερς είναι μεγαλύτερος από τρεις προπονητές του ΝΒΑ -του Μαρκ Ντέινιο των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, τον Γουίλ Χάρντι των Γιούτα Τζαζ και τον Τζο Ματσούλα των Μπόστον Σέλτικς- και γεννήθηκε την ίδια χρονιά με άλλους τρεις, συμπεριλαμβανομένου του νέου του προπονητή στο Λος Άντζελες, ο JJ Ρέντικ», αναφέρει το Forbes.

Η κατάταξη του Forbes με τους 10 παίκτες του ΝΒΑ με τα περισσότερα κέρδη το 2024:

ΛεΜπρόν Τζειμς 128,7 εκατομμύρια δολάρια: Ηλικία: 39 , ομάδα: Λος Άντζελες Λέικερς, Εντός γηπέδου: 48,7 εκατομμύρια δολάρια, Εκτός γηπέδου: 80 εκατομμύρια δολάρια

Στεφ Κάρι-105,8: Ηλικία: 36, Ομάδα: Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς , Εντός γηπέδου: 55,8 εκατομμύρια δολάρια , Εκτός γηπέδου: 50 εκατομμύρια δολάρια

Κέβιν Ντουράντ-99,9: Ηλικία: 36 , Ομάδα: Φοίνιξ Σανς, Εντός γηπέδου: 49,9 εκατομμύρια δολάρια , Εκτός γηπέδου: 50 εκατομμύρια δολάρια

Γιάννης Αντετοκούνμπο-93,8: Ηλικία: 29 , Ομάδα: Μιλγουόκι Μπακς , Εντός γηπέδου: 48,8 εκατομμύρια δολάρια , Εκτός γηπέδου: 45 εκατομμύρια δολάρια

Ντάμιαν Λίλαρντ-64,8: Ηλικία: 34, Ομάδα: Μιλγουόκι Μπακς, Εντός γηπέδου: 48,8 εκατομμύρια δολάρια , Εκτός γηπέδου: 16 εκατομμύρια δολάρια

Τζοελ Εμπίιντ-61,4: Ηλικία: 30, Ομάδα: Φιλαδέλφεια Σίξερς, Εντός γηπέδου: 51,4

εκατομμύρια δολάρια, Εκτός γηπέδου: 10 εκατομμύρια δολάρια

Τζίμι Μπάτλερ-58,8: Ηλικία: 35, Ομάδα: Μαϊάμι Χιτ, Εντός γηπέδου: 48,8 εκατομμύρια δολάρια, Εκτός γηπέδου: 10 εκατομμύρια δολάρια

Ντέβιν Μπούκερ-58,2: Ηλικία: 27, Ομάδα: Φοίνιξ Σανς, Εντός γηπέδου: 49,2 εκατομμύρια δολάρια, Εκτός γηπέδου: 9 εκατομμύρια δολάρια

Λούκα Ντόντσιτς-58: Ηλικία: 25, Ομάδα: Ντάλας Μάβερικς, Εντός γηπέδου: 43 εκατομμύρια δολάρια, Εκτός γηπέδου: 15 εκατομμύρια δολάρια

Μπράντλεϊ Μπιλ-57,7: Ηλικία: 31, Ομάδα: Φοίνιξ Σανς , Εντός γηπέδου: 50,2 εκατομμύρια δολάρια , Εκτός γηπέδου: 7,5 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.