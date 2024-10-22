Παναθηναϊκός: Το «καύσιμο» Τσέλσι και η πιθανότητα για... ψευτοεννιάρι

Βουτιά στα... βαθιά για τον Παναθηναϊκό μετά τη διακοπή. Οι «πράσινοι» μπήκαν νικηφόρα στις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα, επικρατώντας 1-0 στην Κρήτη του ΟΦΗ για την 8η αγωνιστική στο πρώτο ματς μετά τον αδόκητο χαμό του Τζορτζ Μπάλντοκ, αφιερώνοντας το σημαντικό «τρίποντο» στη μνήμη του και πλέον ετοιμάζονται για την... αναπροσαρμογή και στις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις.

Την Πέμπτη στις 19:45 το «τριφύλλι» υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Τσέλσι στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League, αναζητώντας μια νίκη που πέραν της βαθμολογικής σημασίας, θα αποτελέσει το καύσιμο για τη συνέχεια. Το συγκεκριμένο ματς μπορεί να έχει τεράστια δυσκολία, ωστόσο στον Παναθηναϊκό, φαίνεται έστω και «αθόρυβα» να έχει... κυκλωθεί, καθώς μια πιθανή νίκη να αναπτερώσει το ηθικό.

Ο Ντιέγκο Αλόνσο δεδομένα δεν θα έχει στη διάθεσή τού τον Φώτη Ιωαννίδη που στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό υπέστη θλάση και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το ματς της 10ης αγωνιστικής με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Εκτός από την απουσία του Έλληνα φορ ωστόσο, δύσκολα θα προλάβει και ο Άντραζ Σπόραρ ο οποίος ήταν άρρωστος στο ματς με τον ΟΦΗ και η έλλειψη ρυθμού είναι ικανή να του στερήσει την παρουσία του στο επικείμενο ματς.

Για τον λόγο αυτό δεν αποκλείεται ο Ντιέγκο Αλόνσο να πάει σε μια... εναλλακτική ενδεκάδα στην οποία θα παρατάξει την ομάδα χωρίς «καθαρό» σέντερ φορ, αλλά με «ψευτοεννιάρι», με τους Μπακασέτα, Πελίστρι και Τετέ να φαντάζουν ως οι ιδανικότεροι για αυτόν τον ρόλο.

Αν ο Βραζιλιάνος ή ο Ουρουγουανός αγωνιστούν σε αυτόν τον ρόλο, δεν αποκλείεται να πάρει φανέλα βασικού ο Μαντσίνι, εκτός και αν ο Αλόνσο προτιμήσει και πάλι τον Τζούριτσιτς στο αριστερό «φτερό».

