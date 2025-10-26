Βασίλισσα στο «Clasico» η κυρίαρχη Ρεάλ που… χαιρετάει από το +5 την Μπαρτσελόνα

Στα λευκά βάφτηκε το πρώτο φετινό «Clasico», με τη Ρεάλ Μαδρίτης να δείχνει τα δόντια της στην Μπαρτσελόνα και με εκπληκτική εμφάνιση την καθάρισε μέσα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, επικρατώντας με 2-1, για την 10η αγωνιστική της La Liga.



Ο ασταμάτητος Κιλιάν Εμπαπέ σκόραρε ξανά και οδήγησε τη «Βασίλισσα» σε ακόμη μία φετινή νίκη, με την Ρεάλ να… ξεμακραίνει από τους «μπλαουγκράνα» και πλέον τους βλέπει από μακριά και στο +5, απολαμβάνοντας την μοναξιά της κορυφής.

Επιτέλους ήρθε η εξιλέωση για την Ρεάλ μετά από πέντε απανωτές ήττες από την μισητή αντίπαλο, πολλές εξ αυτών με πολύ βαριά σκορ. Η «Βασίλισσα» έσπασε την κατάρα και επιστρέφει πλέον στην κανονικότητα.



Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη «Βασίλισσα», με τον Κιλιάν Εμπαπέ να εκτελεί με κανονιά, μερικά μέτρα έξω από την περιοχή, τον Σέζνι πετυχαίνοντας ένα εκπληκτικό γκολ, το οποίος βέβαια δυστυχώς, για τον ίδιο, δεν μέτρησε καθώς ήταν εκτεθειμένος.



Ότι δεν πέτυχε στο 12’ το πέτυχε στο 22’ με τον Γάλλο υπερπαίκτη να βάζει εν τέλει την Ρεάλ σε θέση οδηγού. Ο Μπέλιγχαμ αφού με όμορφη κίνηση απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο και έβγαλε με εκπληκτική μπαλιά τον Εμπαπέ απέναντι στον Σέζνι, με τον Γάλλο να εκτελεί άψογα, ανοίγοντας το σκορ για το 1-0. Απίθανος Εμπαπέ με το 16 γκολ του συνολικά σε μόλις 13 εμφανίσεις για φέτος.



Η πίεση της Ρεάλ δεν κόπασε και στο 30’ λίγο έλλειψε να διπλασιάσει τα τέρματα της. Ο Χάουσεν έκανε την προβολή, με τον Σέζνι όμως εξ επαφής να έχει απάντηση κρατώντας με νύχια και με δόντια την ομάδα του μέσα στο παιχνίδι.



Η Μπαρτσελόνα ξύπνησε και στο 34’ απείλησε για πρώτη φορά. Ο Φεράν Τόρες βρέθηκε σε απόσταση βολής και επιχείρησε να σκοράρει, όμως η προσπάθεια του ήταν αδύναμη, με αποτέλεσμα ο Κουρτουά να καπακώσει την μπάλα εύκολα. Μεγάλη φάση για την Μπάρτσα καθώς ο Ισπανός επιθετικός ήταν ολομόναχος στα όρια της περιοχής.



Παρά το σφυροκόπημα της Ρεάλ η Μπαρτσελόνα κατάφερε να βρει γκολ ισοφάρισης. Ο Ράσφορντ μπήκε με αξιώσεις από πλάγια μέσα στην περιοχή της Ρεάλ και με μία τέλεια πάσα έβγαλε σε θέση βολής τον Φερμίν και αυτός εκτέλεσε τον Κουρτουά για το 1-1 στο 38ο λεπτό.



Η Ρεάλ παρά την ψυχρολουσία έδειχνε αποφασισμένη να πάει με το προβάδισμα στα αποδυτήρια και τα κατάφερε. Ο Βινίσιους κυνήγησε μία χαμένη φάση και έβγαλε σέντρα απελπισίας. Ο Μιλιτάο νίκησε τους πάντες στον αέρα και βρήκε με κεφαλιά πάσα τον Μπέλιγχαμ, ο οποίος προ κενής εστίας πέτυχε ένα από τα πιο εύκολα γκολ της καριέρας του για το 2-1 της «Βασίλισσας».



Το δεύτερο ημίχρονο δεδομένα δεν είχε τόσες πολλές φάσεις, παρόλα αυτά είχε μπόλικο πάθος και ακόμη πιο σκληρές μονομαχίες.



Η Ρεάλ στο 52ο λεπτό είχε τη δυνατότητα να κλειδώσει το ματς, όμως ο Εμπαπέ δεν κατάφερε να κερδίσει τον Σέζνι από τα 11 βήματα, με τον Πολωνό να συνεχίζει την εκπληκτική του εμφάνιση, διορθώνοντας το λάθος του Έρικ Γκαρσία που έκανε χέρι εντός περιοχής.



Έντονη στιγμή σημειώθηκε στο Clasico ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα, όταν ο Βινίσιους αντικαταστάθηκε στο 72ο λεπτό από τον Ροντρίγκο, με το σκορ στο 2-1 υπέρ των Μαδριλένων.



Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ δεν έκρυψε την ενόχλησή του για την αλλαγή, αντιδρώντας φανερά εκνευρισμένος. Έκανε γκριμάτσες, κούνησε τα χέρια του διαμαρτυρόμενος και, φεύγοντας από τον αγωνιστικό χώρο, δεν κάθισε στον πάγκο, αλλά πήγε απευθείας στα αποδυτήρια.



Ο Ροντρίγκο που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο βρήκε τις δικές του ευκαιρίες, όμως τόσο στο σουτ που δοκίμασε στο 90+2’, όσο και στο απευθείας φάουλ που εκτέλεσε στο 90+9’ είδε τον Σέζνι να έχει εντυπωσιακές απαντήσεις, χωρίς να του επιτρέπει να πανηγυρίσει.



Με 10 ολοκλήρωσε την αναμέτρηση η Μπάρτσα, διότι στο 90+10’ ο Πέδρι αντίκρισε 2η κίτρινη κάρτα αφήνοντας με παίκτη λιγότερο την ομάδα του. Μία φάση που προκάλεσε τεράστια ένταση ανάμεσα στους δύο πάγκους.



Tο πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:



Παρασκευή 24/10



Σοσιεδάδ-Σεβίλλη 2-1

(19', 36' Οϊαρθάμπαλ - 30' Γκούντελι)



Σάββατο 25/10

Τζιρόνα-Οβιέδο 3-3

(64' πεν, 90' πεν Στουάνι, 83' Ουναΐ - 38' πεν. Βίνας, 57' Ροντόν, 90'+7' Κάρμο)

Εσπανιόλ-Έλτσε 1-0

(47' Ρομέρο)

Μπιλμπάο-Χετάφε 0-1

(75' Μαγιοράλ)

Βαλένθια-Βιγιαρεάλ 0-2

(45' πεν. Μορένο, 57΄Κομεσάνα)



Κυριακή 26/10

Μαγιόρκα-Λεβάντε 1-1

(79' Μαφέο - 22' Εγιόνγκ)

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 2-1

(22' Εμπαπέ, 42' Μπέλιγχαμ - 38' Φερμίν)

Οσασούνα-Θέλτα (19:30)

Ράγιο Βαγιεκάνο-Αλαβές (22:00)



Δευτέρα 27/10

Μπέτις-Ατλέτικο (22:00)



Η επόμενη (11η) αγωνιστική



Παρασκευή 31/10

Χετάφε-Τζιρόνα (22:00)



Σάββατο 1/11

Βιγιαρεάλ-Ράγιο Βαγιεκάνο (15:00)

Ατλέτικο-Σεβίλλη (17:15)

Σοσιεδάδ-Μπιλμπάο (19:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια (22:00)



Κυριακή 2/11

Λεβάντε-Θέλτα (15:00)

Αλαβές-Εσπανιόλ (17:15)

Μπαρτσελόνα-Έλτσε (19:30)

Μπέτις-Μαγιόρκα (22:00)



Δευτέρα 3/11

Οβιέδο-Οσασούνα (22:00)

