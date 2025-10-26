Μάχη τετράδας χωρίς νικητή στη Λειβαδιά

Το βράδυ της Κυριακής (26/10), Λεβαδειακός και Άρης έμειναν στο ισόπαλο 1-1 στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε κάλλιστα να κάτσει... η μπίλια οπουδήποτε. Το σκορ άνοιξαν οι Θεσσαλονικείς με αυτογκόλ του Λιάγκα στο 10ο λεπτό, με την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου να ανεβάζει «στροφές» στην επανάληψη και να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα με κεφαλιά του Πεδρόσο στο 60ό λεπτό. Στη συνέχεια, και οι δύο ομάδες είχαν μερικές καλές στιγμές για ένα δεύτερο γκολ, το οποίο ωστόσο δεν ήρθε.



Κάπως έτσι, αμφότεροι οι δύο «μονομάχοι» έφτασαν τους 12 βαθμούς και έπιασαν τον Βόλο στη 4η θέση, την ώρα όπου οι «κίτρινοι» συμπλήρωσαν τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος χωρίς νίκη (0-3-1).

Στο... μυαλό του κόουτς

Ο Νίκος Παπαδόπουλος παρέταξε τον Λεβαδειακό με το κλασικό σύστημα 4-2-3-1. Κάτω από την εστία βρέθηκε ο Λοντίγκιν, με τους Τσάπρα, Λιάγκα, Κάτρη και Βήχο να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Οι Κωστή και Τσοκάι ξεκίνησαν στις θέσεις των χαφ, με τους Παλάσιος και Συμελίδη στις δύο πτέρυγες και τον Μπάλτσι σε ρόλο «10αριού», πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Πεδρόσο.



Από την άλλη, ο Μανόλο Χιμένεθ άλλαξε το σύστημα για δεύτερη σερί αγωνιστική, κατεβάζοντας τον Άρη με 3-5-2. Στα γκολπόστ ξεκίνησε ο Διούδης, που είχε μπροστά του τους Ροζ, Σούντμπεργκ και Άλβαρο στην τριάδα της άμυνας. Οι Γένσεν και Τεχέρο βρέθηκαν στις δύο πτέρυγες ως full-back, με τους Ράτσιτς, Μόντσου και Γαλανόπουλο να αποτελούν την τριάδα της μεσαίας γραμμής. Στην κορυφή της επίθεσης αγωνίστηκαν οι Μορόν και Αλφαρέλα.

Το ματς:

Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στο Δημοτικό Στάδιο της Λειβαδιάς, με τον Άρη να δείχνει λίγο πιο δραστήριος και ορεξάτος να παράξει ποδόσφαιρο, παίρνοντας την κατοχή της μπάλας στο ξεκίνημα του αγώνα. Η πρώτη φάση ήρθε μόλις στο 2ο λεπτό με την πολύ άστοχη κεφαλιά του Μόντσου, για να ακολουθήσει ένα διάστημα στο οποίο... κυριάρχησαν τα φάουλ που δεν επέτρεψαν στο παιχνίδι να βρει ρυθμό.



Με τη συμπλήρωση δέκα λεπτών αγώνα, οι Θεσσαλονικείς ευτύχησαν να ανοίξουν το σκορ με έναν τυχερό τρόπο, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Μόντσου στο δεύτερο δοκάρι, ο Ροζ πιάνει μια αδύναμη κεφαλιά που δεν είχε πορεία προς την εστία, με τον Λιάγκα να στέλνει άθελά του την μπάλα στην εστία του Λεβαδειακού, στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα από τη μικρή περιοχή.

Μια εξέλιξη που «αφύπνισε» τους γηπεδούχους, οι οποίοι σταδιακά κέρδισαν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και απείλησαν δύο φορές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με τα άστοχα σουτ των Πεδρόσο και Παλάσιος στο 16ο και 17ο λεπτό αντίστοιχα. Και ενώ όλα έδειχναν πως το παιχνίδι αποκτά ρυθμό, η σύγκρουση των Μορόν και Τσοκάι κεφάλι με κεφάλι, αλλά και το πρόβλημα τραυματισμού του Διούδη λίγο αργότερα και η αντικατάστασή του από τον Αθανασιάδη, διέκοψαν το παιχνίδι για συνολικά 7-8 λεπτά μέχρι το 32ο λεπτό!



Όπως ήταν φυσικό επακόλουθο όλων των παραπάνω, το παιχνίδι κινήθηκε στα... ρηχά μέχρι το 45ο λεπτό. Χαρακτηριστικό είναι πως μετά το 17', οι επόμενες τελικές του ματς ήρθαν στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με τα σουτ των Μπάλτσι και Βήχου σε φάση διαρκείας στα καρέ του Αθανασιάδη.

Τελείως διαφορετικό ήταν το σκηνικό στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί όπου το ματς απέκτησε γρήγορο ρυθμό και πολλές τελικές. Ο Νίκος Παπαδόπουλος έριξε και δεύτερο φορ στο γήπεδο, με τον Γιούριτς να ξεκινά αντί του Συμελίδη στην επανάληψη και τον Λεβαδειακό να παίρνει τον έλεγχο του ματς, ψάχνοντας την ισοφάριση. Την ίδια ώρα, οι «κίτρινοι», μπορεί να έπαιζαν με ψηλά τις γραμμές και να πίεζαν από την πρώτη γραμμής άμυνας, όμως, ήταν εμφανές ότι προσπαθούσαν περισσότερο να διατηρήσουν το υπέρ τους προβάδισμα.



Η πρώτη ευκαιρία ωστόσο άνηκε στους φιλοξενούμενους, με τον Λορέν Μορόν στο 53' από τα όρια της μεγάλης περιοχής να πιάνει ένα σουτ στην κίνηση από πλάγια θέση, βλέποντας τον Λοντίγκιν με απίθανη επέμβαση να βγάζει σωτήρια σε κόρνερ στην κάτω δεξιά του γωνία! Στην εξέλιξη της φάσης, ο Άλβαρο έπιασε την κεφαλιά από την εκτέλεση κόρνερ και έστειλε την μπάλα πάνω από την αντίπαλη εστία.

Τελικώς, η πίεση, η καλή και γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, αλλά και η υπεροχή των γηπεδούχων απέφερε καρπούς ακριβώς με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, όταν ο Πεδρόσο με μια πολύ δύσκολη κεφαλιά από εκτέλεση φάουλ του Βήχου, έγραψε το 1-1 και έβαλε τον Λεβαδειακό στη διεκδίκηση του τριπόντου! Έξι λεπτά αργότερα, η ομάδα του Παπαδόπουλου άγγιξε την ανατροπή σε φάση διαρκείας που τελείωσε με τον Αθανασιάδη να σταματά το τακουνάκι του Παλάσιος μέσα από την περιοχή! Στο 71', ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός απείλησε εκ νέου με δυνατό μακρινό σουτ.



Κόντρα στη ροή του αγώνα, οι Θεσσαλονικείς έφτασαν μια... ανάσα από ένα νέο προβάδισμα, όταν ο Δώνης στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, έπιασε ένα δυνατό σουτ από πλάγια θέση μέσα από την περιοχή, με την μπάλα να κοντράρει πάνω στον Λιάγκα και να περνά ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Λεβαδειακού στο 73ο λεπτό.

Ο Λεβαδειακός συνέχισε να πιέζει ψηλά και να βγαίνει με σχετική άνεση προς την εστία του Άρη, απειλώντας στο 77ο λεπτό με τακουνάκι του Τσάπρα. Στο 80', ο Μορόν απάντησε με κεφαλιά στο πίσω δοκάρι, με τον Άρη να φωνάζει για χέρι του Τσοκάι κατά τη διάρκεια της προσπάθειά του να πάρει την κεφαλιά. Στη συνέχεια, Τσιμπόλα και Παλάσιος είχαν δύο καλές στιγμές για τους γηπεδούχους, με τον Άρη στο 86' να χάνει τεράστια φάση με το πλασέ του Γιαννιώτα πάνω από τον Λοντίγκιν να βγάζει η άμυνα των γηπεδούχων. Αυτή έμελλε να ήταν και η τελευταία φάση του αγώνα.

MVP: Ο Πεδρόσο ήταν από τους πιο δραστήριους παίκτες του αγώνα και δημιούργησε πολλούς κινδύνους στην άμυνα του Άρη.



Η σφυρίχτρα: Ο Τσακαλίδης δεν είχε πολλές δύσκολες φάσεις να διαχειριστεί και σε γενικές γραμμές τα πήγε καλά.



Οι ενδεκάδες του αγώνα:



Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Κάτρης, Βήχος, Τσοκάι (86' Βέρμπιτς), Κωστή, Μπάλτσι (69' Τσιμπόλα), Παλάσιος, Συμελίδης (46' Γιούριτς), Πεδρόσο (82' Μανθάτης).



Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης (31' Αθανασιάδης), Σούντμπεργκ (70' Δώνης), Αλβάρο, Ροζ, Γένσεν, Ράτσιτς, Μόντσου, Τεχέρο, Γαλανόπουλος (86' Μεντίλ), Αλφαρελά (70' Γιαννιώτας), Μορόν.



Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Νικολακάκης, Κόλλιας

4ος: Κατοίκος

VAR: Πολυχρόνης, Κουμπαράκης

