Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι πρώτες φωτογραφίες του Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού και το πανό που έκλεψε την παράσταση

Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες του Ράφα Μπενίτεθ στη Λεωφόρο και τον πάγκο του Παναθηναϊκού, αλλά και το έξυπνο πανό που έκλεψε την παράσταση

Οι πρώτες φωτογραφίες του Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή προσέλαβε τον Ράφα Μπενίτεθ, μερικές ώρες μετά το ατυχές αποτέλεσμα στην Ολλανδία με τη Φέγενορντ, το Σάββατο τον παρουσίασε και την Κυριακή ο θρυλικός άλλοτε κόουτς της Λίβερπουλ καλείται να καθοδηγήσει για πρώτη φορά το «τριφύλλι», στο εντός έδρας ματς με τον Asteras AKTOR.

Ο Ισπανός τεχνικός βγήκε για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο της Λεωφόρου και πήρε τη θέση του στον «πράσινο» πάγκο, ενώ την παράσταση έκλεψε ένα πανό με το σύνθημα «VIVA LA RAFALUCION».

Φυσικά, πρόκειται για λογοπαίγνιο με το γνωστό σύνθημα «VIVA LA REVOLUCION» που σημαίνει «ζήτω η επανάσταση», με τους φίλους του Παναθηναϊκού να επιθυμούν να δουν μία... αγωνιστική επανάσταση με τον Μπενίτεθ στον πάγκο.

Δείτε τις φωτογραφίες

εφεφ

δςδςδ

ςδδςδ

δςδς

σ;σ;

;σσ;σ

σ;σ;

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark