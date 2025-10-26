Οι πρώτες φωτογραφίες του Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή προσέλαβε τον Ράφα Μπενίτεθ, μερικές ώρες μετά το ατυχές αποτέλεσμα στην Ολλανδία με τη Φέγενορντ, το Σάββατο τον παρουσίασε και την Κυριακή ο θρυλικός άλλοτε κόουτς της Λίβερπουλ καλείται να καθοδηγήσει για πρώτη φορά το «τριφύλλι», στο εντός έδρας ματς με τον Asteras AKTOR.

Ο Ισπανός τεχνικός βγήκε για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο της Λεωφόρου και πήρε τη θέση του στον «πράσινο» πάγκο, ενώ την παράσταση έκλεψε ένα πανό με το σύνθημα «VIVA LA RAFALUCION».

Φυσικά, πρόκειται για λογοπαίγνιο με το γνωστό σύνθημα «VIVA LA REVOLUCION» που σημαίνει «ζήτω η επανάσταση», με τους φίλους του Παναθηναϊκού να επιθυμούν να δουν μία... αγωνιστική επανάσταση με τον Μπενίτεθ στον πάγκο.

