Έκανε τη δουλειά ο Παναθηναϊκός και νίκησε σβηστά τον Asteras AKTOR στο ντεμπούτο του Μπενίτεθ

O Ράφα Μπενίτεθ δεν άλλαξε πολλά αναφορικά με τη διάταξη στο ντεμπούτο του, παρατάσσοντας τον Παναθηναϊκό με 4-2-3-1. Κάτω από τα γκολπόστ ξεκίνησε ο Ντραγκόφσκι, με τους Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά και Κυριακόπουλο να απαρτίζουν την τετράδα στην άμυνα. Τσιριβέγια-Τσέριν το δίδυμο στα χαφ, με τον Τετέ να ξεκινάει στα δεξιά της επίθεσης, τον Ζαρουρί στα αριστερά και τον Τζούρισιτς πίσω από τον Σβιντέρσκι.

Ανάλογο σύστημα και από τον Κρις Κόλμαν, ο οποίος επέλεξε τον Νίκο Παπαδόπουλο κάτω από τα δοκάρια, με τους Άλχο, Τριανταφυλλόπουλο, Ιβάνοφ και Φερνάντεθ να αποτελούν την τετράδα στην άμυνα. Γιαμπλόνσκι με Τσίκο στον άξονα, με τον Εμμανουηλίδη στο δεξί «φτερό», τον Κετού στο αριστερό και τον Μπαρτόλο πίσω από τον προωθημένο Μακέντα.

Το ματς:

Ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο ο Παναθηναϊκός είχε τον απόλυτο έλεγχο. Δημιούργησε φάσεις και παράλληλα δεν επέτρεψε στον Αστέρα να κάνει ούτε τελική στο πρώτο μέρος. Από το πρώτο λεπτό φάνηκε ότι η στόχευση των «πρασίνων» είναι να απομονώσουν τους Ζαρουρί και Τετέ με τους προσωπικούς τους αντιπάλους και να πάνε στο ένας εναντίον ενός.



Στο πρώτο τέταρτο του ματς οι γηπεδούχοι χτυπούσαν μόνιμα από τα άκρα, ωστόσο οι σέντρες δεν είχαν αποδέκτη, με την κλειστή άμυνα του Αστέρα να καταφέρνει και να έχει απάντηση σε αυτόν τον τρόπου παιχνιδιού. Προϊόντος του χρόνου ο Τσιριβέγια μπήκε περισσότερο στο παιχνίδι, κάνοντας τον Παναθηναϊκό λιγότερο άναρχο.



Στο 16’ οι «πράσινοι» έχασαν την πρώτη τους καλή στιγμή, με τον Τετέ να παίζει στον Κώτσιρα που μπήκε στην περιοχή, εκείνος έκανε το γύρισμα στο πέναλτι, αλλά τόσο το σουτ του Ζαρουρί όσο και του Τσέριν βρήκαν πάνω στον Τσίκο. Ένα λεπτό αργότερα ο Παναθηναϊκός έχασε ακόμα μια καλή ευκαιρία, με τον Τσιριβέγια να βρίσκει πολύ ωραία τον Σβιντέρσκι στην πλάτη της άμυνας, ο Πολωνός κατέβασε εξαιρετικά την μπάλα με το στήθος, αλλά το τελείωμά του δεν ήταν ανάλογο, με την μπάλα να περνάει άουτ.



Ο Παναθηναϊκός έλεγχε απόλυτα το ματς και ήταν μονίμως στο μισό του Αστέρα, εντείνοντας την πίεση από τα μισά του πρώτου μέρους και έπειτα. Στο 38’ και μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τσέριν, η άμυνα του Αστέρα είχε κακή αντίδραση, αλλά ο Τζούρισιτς δεν μπόρεσε μέσα από τη μικρή περιοχή να νικήσει τον Παπαδόπουλο. Στο 45+2’ ο Έλληνας τερματοφύλακας έκανε ακόμα μια εκπληκτική επέμβαση, αποκρούοντας σε κόρνερ την σκαστή κεφαλιά του Σβιντέρσκι.



Από αυτό προήλθε και το 1-0 του Παναθηναϊκού! Ο Τσέριν εκτέλεσε στην καρδιά της περιοχής, με τον Φερνάντεθ να τραβάει τη φανέλα του Σβιντέρσκι και να μην του επιτρέπει να κάνει κίνηση προς την μπάλα. Ο VAR Παπαδόπουλος κάλεσε τον Τζήλο σε on field review, ο ρέφερι έδειξε την άσπρη βούλα και ο Σβιντέρσκι με δυνατή εκτέλεση στο κέντρο της εστίας μετουσίωσε το πέναλτι σε γκολ.



Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με πολλές διακοπές, γεγονός που επηρέασε τον ρυθμό του αγώνα, ο οποίος έπεσε αισθητά. Παρότι βρισκόταν πίσω στο σκορ, ο Αστέρας δεν άλλαξε προσέγγιση στον τρόπο παιχνιδιού του, δεν πήρε παραπάνω ρίσκα και έτσι δεν μπορούσε να απειλήσει την εστία του Ντραγκόσφκι.



Κάτι φυσικά που ίσχυε και για την ομάδα του Μπενίτεθ, η οποία δεν μπορούσε να παραγάγει φάσεις με την ίδια συχνότητα που το έκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Ωστόσο, κατάφερε και βρήκε το δεύτερο γκολ στο 68’, και πάλι από στημένη φάση, «κλειδώνοντας» τη νίκη. Και πάλι από εκτέλεση του Τσέριν, αυτή τη φορά ενός φάουλ, ο Τσίκο έκανε κακό υπολογισμό και έστειλε άθελά του την μπάλα στην εστία της ομάδας του για το 2-0.



Το ματς έκτοτε έσβησε, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει μια άνετη νίκη στο ντεμπούτο του Μπενίτεθ, ο οποίος δεν σταμάτησε να δίνει οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του και να τους κατευθύνει. Ο Αστέρας δεν κατάφερε να φανεί απειλητικός, μην μπορώντας να βάλει δύσκολα στους «πράσινους» και έμεινε τελευταίος στη βαθμολογία.

MVP: Ο Κάρολ Σβιντέρσκι κέρδισε το πέναλτι, ανέλαβε την εκτέλεση και έβαλε σε θέση οδηγού τον Παναθηναϊκό σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, στην τελευταία φάση του ημιχρόνου. Ιδιαίτερα κινητικός ο Πολωνός, θα μπορούσε να σκοράρει και άλλα τέρματα. Καλό ματς επίσης και από Τσιριβέγια και Τσέριν.



Η «σφυρίχτρα»: Ήρεμο παιχνίδι για τον Τζήλο, ο οποίος όμως δεν είναι σε ροή παιχνιδιού το τράβηγμα του Φερνάντεθ στον Σιβντέρσκι. Παρενέβη ο VAR Παπαδόπουλος, καλώντας τον σε on field review, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να λαμβάνει τελικώς τη σωστή απόφαση.

