Έξαλλος με τη διαιτησία ο πρόεδρος του Ερυθρού Αστέρα: «Η Ευρωλίγκα έχει γίνει ένα πρωτάθλημα κλεφτών»

«Καζάνι που βράζει» με τη διαιτησία της αναμέτρησής του με τη Ζαλγκίρις ο Ερυθρός Αστέρας.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου έχουν πολύ μεγάλα παράπονα από τις αποφάσεις των διαιτητών στην εκτός έδρας ήττα τους από τους Λιθουανούς, με τον πρόεδρο του συλλόγου, Ζέλικο Ντρίσελιτς, να εκφράζει ανοιχτά την έντονη δυσαρέσκειά του προς την ηγεσία της Ευρωλίγκας.



«Πώς γίνεται όποτε υπάρχει ισοπαλία στους αγώνες, να μην αποφασίζει το ίδιο το παιχνίδι για τον νικητή, αλλά οι διαιτητές; Βιώνουμε... κλοπές στο παρκέ και μάλιστα με βίαιο τρόπο. Το είδαν εκατομμύρια άνθρωποι. Οι διαιτητές έχουν καθήκον να καθορίσουν τον νικητή μιας αναμέτρησης; Κι αν ναι, ποιος τους αναθέτει τέτοια καθήκοντα;

Κάτι παρόμοιο συνέβη και στo παιχνίδι μας με την Μπαρτσελόνα, οπότε δεν το θεωρώ τυχαίο, ούτε κακιά στιγμή. Αυτό που έγινε τώρα όμως, λέγεται κλοπή, οπότε αυτό που θα πρέπει να σκεφτεί κανείς είναι αν η Ευρωλίγκα έχει γίνει ένα πρωτάθλημα κλεφτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

