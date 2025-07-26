Τη συλλογή μεταλλίων στο φετινό Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό του Βόλου, συνεχίζει η Ελλάδα!

Η Έλενα Μελίσα Αναστασάκη χάρισε στη χώρα μας το δεύτερο χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση, τερματίζοντας πρώτη στα 3.000μ. μετά από μια συγκλονιστική κούρσα!

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν πρωτοπόρος στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, προτού, ο Κοσοβάρα, Γκρέσα Μπακράτσι, ανεβάσει ρυθμό στο τέλος και η Αναστασάκη κρατήσει με... νύχια και με δόντια την πρώτη θέση στο photo finish!

Μάλιστα, η Αναστασάκη με χρόνο 9:17.72 έσπασε το φετινό προσωπικό της ρεκόρ και έδειξε έτοιμη για τη συνέχεια της χρονιάς!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.