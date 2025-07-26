Άγκυρα… στο λιμάνι έριξε και επίσημα ο Εβάν Φουρνιέ!

Όπως ήταν γνωστό εδώ και ημέρες, ο Ολυμπιακός και ο Γάλλος σούπερ σταρ βρισκόντουσαν σε διαπραγματεύσεις και τα είχαν βρει σε όλα για πρόωρη επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028.

Το βράδυ του Σαββάτου (26/07), το deal των δύο πλευρών... πήρε σάρκα και οστά, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να ανακοινώνει τη συμφωνία των δύο πλευρών, με την οποία ο 33χρονος φόργουορντ θα μείνει στους Πειραιώτες για ακόμα τρία χρόνια και θα μπει και εκείνος στο ανακαινισμένο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας!

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

Κάτοικος Πειραιά για ακόμη τρία χρόνια θα παραμείνει ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ελλάδος.

Ο 33χρονος φόργουορντ κατέκτησε στην πρώτη του χρονιά με τα «ερυθρόλευκα» το πρωτάθλημα Ελλάδος και το Super Cup.

Σε 37 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα είχε κατά μέσο όρο 16.1 πόντους, 2.2 ριμπάουντ, 1.1 κλέψιμο και 2.6 ασίστ ενώ στο ελληνικό πρωτάθλημα είχε 9.4 πόντους και 2.3 ασίστ μέσο σε 20 ματς συνολικά.

