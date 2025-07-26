Το βράδυ του Σαββάτου (26/07), ο Μίλτος Τεντόγλου αναδείχθηκε χρυσός Βαλκανιονίκης για δεύτερη φορά στην καριέρα του!



Ο 27χρονος Έλληνας Ολυμπιονίκης δεν χρειάστηκε παρά μονάχα ένα έγκυρο άλμα για να κατακτήσει την κορυφή της Βαλκανικού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό του Βόλου και να χαρίσει ακόμα ένα μετάλλιο στη χώρα μας.



Συγκεκριμένα, ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού, μετά το άκυρο άλμα του στην πρώτη προσπάθεια, πήδηξε στα 8.07μ. στη δεύτερη, ανεβαίνοντας στην κορυφή και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από τους αντιπάλους του.

Αυτό αποτέλεσε και το τελευταίο άλμα του Μίλτου, ο οποίος άφησε τις επόμενες τρεις προσπάθειες. Και ενώ όλοι περίμεναν να δοκιμάσει το τελευταίο άλμα του ώστε να σπάσει το ρεκόρ αγώνων (8.18μ.), τελικώς, πήρε την απόφαση να μην πηδήξει στο σκάμμα, ολοκληρώνοντας έτσι τον αγώνα του.



Η δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο κατέληξαν στα χέρια του Βούλγαρου, Μπόζινταρ Σαραμπούικοφ με άλμα στα 7.90μ., ενώ, το χάλκινο πήρε ο Βορειομακεδόνας, Αντρέας Τραϊκόφσκι.

