Βαγιαννίδης: Η απώλεια στη ρεβάνς οδηγεί σε τρεις εναλλακτικές τον Βιτόρια

Στο 57ο λεπτό ο Λιθουανός διαιτητής αποβάλει με ένα μαγικό τρόπο τον Βαγιαννίδη. Με δεύτερη κίτρινη, για (δήθεν) φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Ακόμη χειρότερη ήταν η ανακάλυψη για θέατρο στο πρώτο μέρος. Και αφού ήταν στραβό το κλίμα στο 1-0, το έφαγε και ο γάιδαρος στην αποβολή… Περισσότερο βέβαια κι από τη διαιτησία, συζήτηση έγινε για τις χαμένες ευκαιρίες. Ένα τσουβάλι έχασε ο Παναθηναϊκός και το πλήρωσε, όπως δήλωσε ο Τζούρισιτς Ας γυρίσουμε όμως στο θέμα της αποβολής.

Τα δεδομένα ενόψει της ρεβάνς, μετά την παραπάνω εξέλιξη αναδιαμορφώνονται. Και ο Ρουϊ Βιτόρια καλείται να χτίσει εναλλακτικές. Καθώς η απώλεια είναι σημαντική, το αντιλαμβανόμαστε όλοι που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Ποιες λύσεις έχει λοιπόν ο Πορτογάλος κόουτς στα χέρια του;

