Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγωδία: Οπαδός της ΑΕΚ ακρωτηριάστηκε από φωτοβολίδα στους πανηγυρισμούς έξω από το γήπεδό της

Νεαρός οπαδός της ΑΕΚ υπέστη ακρωτηριασμό, καθώς εξερράγη φωτοβολίδα στα χέρια του έξω από την Allwyn Arena

ΑΕΚ

Ένα πολύ άσχημο μαντάτο είχε η χθεσινή - κατά τ’ άλλα πολύ καλή - βραδιά για την ΑΕΚ.

Φίλοι των «κιτρινόμαυρων» είχαν συγκεντρωθεί, ως γνωστόν, έξω από την Allwyn Arena για να στηρίξουν την ομάδα τους, καθώς το παιχνίδια με τον Λεβαδειακό ήταν κεκλεισμένων των θυρών.

Ένας 23χρονος οπαδός της Ένωσης τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι. Θέλησε να ανάψει φωτοβολίδα, αλλά η προσπάθειά του δεν ήταν επιτυχημένη και έσκασε στα χέρια του. Με αποτέλεσμα να γίνει μερικός ακρωτηριασμός στα δάκτυλα του δεξιού του χεριού. Ο φίλος της ΑΕΚ μεταφέρθηκε στο «Γ. Γεννηματάς» από το ΕΚΑΒ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΑΕΚ Φωτοβολίδα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark