Ένα πολύ άσχημο μαντάτο είχε η χθεσινή - κατά τ’ άλλα πολύ καλή - βραδιά για την ΑΕΚ.

Φίλοι των «κιτρινόμαυρων» είχαν συγκεντρωθεί, ως γνωστόν, έξω από την Allwyn Arena για να στηρίξουν την ομάδα τους, καθώς το παιχνίδια με τον Λεβαδειακό ήταν κεκλεισμένων των θυρών.

Ένας 23χρονος οπαδός της Ένωσης τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι. Θέλησε να ανάψει φωτοβολίδα, αλλά η προσπάθειά του δεν ήταν επιτυχημένη και έσκασε στα χέρια του. Με αποτέλεσμα να γίνει μερικός ακρωτηριασμός στα δάκτυλα του δεξιού του χεριού. Ο φίλος της ΑΕΚ μεταφέρθηκε στο «Γ. Γεννηματάς» από το ΕΚΑΒ.

