Δηλώσεις ενόψει της αποψινής (22:00) αναμέτρησής του με τον Ντρέιπερ για το τουρνουά του Σινσινάτι, έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Μεταξύ άλλων, ο Έλληνας τενίστας αναφέρθηκε και στην απόφασή του να απομακρύνει τον πατέρα του από τον ρόλο του προπονητή του, αναφέροντας ότι ελπίζει αυτή η κίνηση να του βγει σε καλό, έτσι ώστε να αποδώσει καλύτερα στις επερχόμενες αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Σε αυτό το άθλημα ποτέ δεν είναι εύκολο να κάνεις αλλαγές, είτε είναι στην ομάδα σου, είτε οποιουδήποτε είδους αλλαγές. Πάντα είναι περίπλοκο όταν το κάνεις και όλοι νιώθουν μια ανασφάλεια για κάποια πράγματα. Αλλά είναι σημαντικό σ' αυτές τις περιπτώσεις να συνεχίζεις μπροστά και να βρίσκεις τη λύση. Επίσης θεωρώ πως είναι σημαντικό να επικεντρώνεσαι στον εαυτό σου και να μην αναλώνεσαι πολύ σε ό,τι συμβαίνει στο περιβάλλον σου.

Τα σωστά άτομα θα σε κάνουν να προσαρμοστείς πιο εύκολα και θα το κάνουν να λειτουργήσει για σένα και για τον περίγυρό σου. Από τη στιγμή που θα βρεις αυτά τα άτομα, θα είναι μια μεγάλη ανακούφιση και στο τένις σου, επειδή θα έχεις μια άψογη επικοινωνία. Μπορείς να συντονιστείς και αυτό σου εγγυάται πως το τένις και η ψυχική σου κατάσταση θα βελτιωθούν. Πράγματα σαν κι αυτό, σου δίνουν μια μεγάλη αλλαγή στην οπτική σου και στον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι το τένις. Ελπίζω πως θα βγει σε καλό και θα μου επιτρέψει να τα πάω καλά στα επόμενα χρόνια της καριέρας μου».

Για το τι μπορεί να βελτιώσει στο παιχνίδι του: «Σίγουρα υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορώ να βελτιώσω στο παιχνίδι μου. Είμαι χαρούμενος να δουλεύω με τους καλύτερους που μπορεί να μου δώσει αυτό το άθλημα και να βρίσκω τρόπους να συνεργάζομαι με αυτά τα άτομα που προσπαθούν να με βοηθήσουν. Στο τέλος της ημέρας, θέλω να πάρω το καλύτερο δυνατό από την καριέρα μου, να δουλέψω με τα σωστά άτομα, που θα ξέρουν πως να με καθοδηγήσουν και πως θα περάσουν τις γνώσεις τους στο παιχνίδι μου».

Για την Μπαντόσα και το αν τον βοήθησε στην απόφασή του να αλλάξει προπονητή: «Πάντα μιλάω με τα καλύτερα λόγια για εκείνη, γιατί στις πιο δύσκολες στιγμές μου είναι πάντα εκεί, έχω έναν ώμο που μπορώ να στηριχθώ. Ήταν μια απόφαση αποκλειστικά δική μου, δεν με επηρέασε εκείνη. Ήταν δύσκολο να πάρω την απόφαση αυτή, δεν της ζήτησα τη συμβουλή της, κάτι που θα ήταν φυσιολογικό αν έκανα, γιατί είναι μια σχέση. Ένιωσα όμως πως ήταν κάτι που έπρεπε να σκεφτώ μόνος μου, να το επεξεργαστώ και να το κάνω όπως θέλω εγω».

