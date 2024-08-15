Στα αγωνιστικά νέα του Ολυμπιακού ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Βόλο για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, αλλά και στα μεταγραφικά αναφέρθηκε ο Γιώργος Τσανάκας μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Όπως ανέφερε στη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, ο Τζολάκης θα βρεθεί κάτω από τα δοκάρια, με την παρουσία του Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας να θεωρείται δεδομένη, ενώ προβάδισμα για να βρεθεί στο πλευρό του έχει ο Πιρόλα. «Παίζει» και του Μπιανκόν. Δεξιά θα είναι ο Ροντινέι και αριστερά ο Ορτέγκα.

Στο κέντρο έχει καπαρωμένη θέση ο Έσε, με τον Στάμενιτς να έχει τον πρώτο λόγο για να βρεθεί στο πλευρό του, ενώ Ντόη και Μπακούλας διεκδικούν θέση. Ζέλσον και Βέλντε θα είναι στα «φτερά», ενώ ο Τσικίνιο θα έχει ρόλο δεκαριού, με τον Γιάρεμτσουκ να είναι φαβορί για την κορυφή.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι «η αποχώρηση του Μπιέλ ανοίγει δρόμο για την απόκτηση ενός ακόμη μεσοεπιθετικού», ενώ άφησε ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό για την περίπτωση του Όρτα, παρά τις δηλώσεις του Καρβαλιάλ.

