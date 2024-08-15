Επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά τον δεκάμηνο αποκλεισμό του ο Τονάλι

Επιστρέφει στην δράση ο Σάντρο Τονάλι!=.

Ο 24χρονος Ιταλός μέσος είχε τιμωρηθεί με δεκάμηνο αποκλεισμό για παραβίαση των κανονισμών της Serie A που αφορούν τους ποδοσφαιριστές και τον στοιχηματισμό, κατά τη διάρκεια της περιόδου που φορούσε τη φανέλα της Μίλαν.

Αργότερα, ο Τονάλι είχε παραδεχθεί την ενοχή του και αναγκάστηκε να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για δέκα ολόκληρους μήνες, ενώ μόλις λίγους μήνες νωρίτερα (Ιούλιο του 2023) είχε ενταχθεί στη Νιούκαστλ έναντι 64 εκατ. ευρώ!

Έτσι, πρόλαβε να πραγματοποιήσει μόνο 12 επίσημες εμφάνισεις για την ομάδα της Premier League κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν, ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε θα μπορεί να αγωνιστεί κανονικά από τις 28 Αυγούστου και έπειτα, όταν η τιμωρία του θα έχει ολοκληρωθεί.

Αυτό σημαίνει ότι θα απουσιάσει και από τα δύο πρώτα παιχνίδια της ομάδας του για το φετινό αγγλικό πρωτάθλημα κόντρα σε Σαουθάμπτον και Μπόρνμουθ, όμως θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της ομάδας του με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στις 28/8, για το EFL Cup.

🇮🇹 We can announce that Sandro Tonali will return to selection on Wednesday, 28 August following the conclusion of his ten-month ban from competitive football pic.twitter.com/M50U0fkwOQ — Newcastle United FC (@NUFC) August 15, 2024

