Επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά τον δεκάμηνο αποκλεισμό του ο Τονάλι

Επιστροφή στην αγωνιστική δράση για τον Ιταλό μέσο της Νιούκαστλ, Σάντρο Τονάλι 

Τοναλι

Επιστρέφει στην δράση ο Σάντρο Τονάλι!=.

Ο 24χρονος Ιταλός μέσος είχε τιμωρηθεί με δεκάμηνο αποκλεισμό για παραβίαση των κανονισμών της Serie A που αφορούν τους ποδοσφαιριστές και τον στοιχηματισμό, κατά τη διάρκεια της περιόδου που φορούσε τη φανέλα της Μίλαν.

Αργότερα, ο Τονάλι είχε παραδεχθεί την ενοχή του και αναγκάστηκε να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για δέκα ολόκληρους μήνες, ενώ μόλις λίγους μήνες νωρίτερα (Ιούλιο του 2023) είχε ενταχθεί στη Νιούκαστλ έναντι 64 εκατ. ευρώ!
Έτσι, πρόλαβε να πραγματοποιήσει μόνο 12 επίσημες εμφάνισεις για την ομάδα της Premier League κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν, ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε θα μπορεί να αγωνιστεί κανονικά από τις 28 Αυγούστου και έπειτα, όταν η τιμωρία του θα έχει ολοκληρωθεί.
Αυτό σημαίνει ότι θα απουσιάσει και από τα δύο πρώτα παιχνίδια της ομάδας του για το φετινό αγγλικό πρωτάθλημα κόντρα σε Σαουθάμπτον και Μπόρνμουθ, όμως θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της ομάδας του με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στις 28/8, για το EFL Cup.

Πηγή: sport-fm.gr

ποδόσφαιρο Ιταλία
