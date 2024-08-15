Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Ίδιος κατά 9/11 στα επίσημα παιχνίδια του μέχρι στιγμής

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού εμπιστεύεται τους παίκτες του και αυτό φαίνεται στην πράξη

Αλόνσο

Το «Τριφύλλι» βρίσκεται στο Άμστερνταμ και προετοιμάζεται να δώσει ένα μεγάλο παιχνίδι που θα κρίνει την φετινή ευρωπαϊκή συνέχεια. Η Johan Cruijff Arena (στα ολλανδικά έτσι ονομάζεται το γήπεδο του Άγιαξ) υποδέχτηκε τους πράσινους» αφού η ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο έκανε χθες την τελευταία της προπόνηση. Έτσι λοιπόν, σήμερα, 15/08/2024 κόντρα στον Άγιαξ θα αγωνιστεί με μοναδικό στόχο την νίκη – πρόκριση στα playoff του Europa League.

