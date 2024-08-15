Παναθηναϊκός: Ίδιος κατά 9/11 στα επίσημα παιχνίδια του μέχρι στιγμής

Το «Τριφύλλι» βρίσκεται στο Άμστερνταμ και προετοιμάζεται να δώσει ένα μεγάλο παιχνίδι που θα κρίνει την φετινή ευρωπαϊκή συνέχεια. Η Johan Cruijff Arena (στα ολλανδικά έτσι ονομάζεται το γήπεδο του Άγιαξ) υποδέχτηκε τους πράσινους» αφού η ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο έκανε χθες την τελευταία της προπόνηση. Έτσι λοιπόν, σήμερα, 15/08/2024 κόντρα στον Άγιαξ θα αγωνιστεί με μοναδικό στόχο την νίκη – πρόκριση στα playoff του Europa League.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.