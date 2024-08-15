Παναθηναϊκός: Ίδιος κατά 9/11 στα επίσημα παιχνίδια του μέχρι στιγμής

Το «Τριφύλλι» βρίσκεται στο Άμστερνταμ και προετοιμάζεται να δώσει ένα μεγάλο παιχνίδι που θα κρίνει την φετινή ευρωπαϊκή συνέχεια. Η Johan Cruijff Arena (στα ολλανδικά έτσι ονομάζεται το γήπεδο του Άγιαξ) υποδέχτηκε τους πράσινους» αφού η ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο έκανε χθες την τελευταία της προπόνηση. Έτσι λοιπόν, σήμερα, 15/08/2024 κόντρα στον Άγιαξ θα αγωνιστεί με μοναδικό στόχο την νίκη – πρόκριση στα playoff του Europa League.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.