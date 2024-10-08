Μετά από δύο ημέρες αναβολών λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων στην Κίνα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετώπισε τον Αλεξάντρ Μίλερ, τον οποίο κέρδισε με 2-0 σετ (6-3, 7-5) και προκρίθηκε στη φάση των «16» του Masters της Σανγκάης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν αρκετά σταθερός στο σερβίς του, απειλήθηκε μόνο μία φορά στο πρώτο σετ, που «καθάρισε» σε 39 λεπτά, και δεν επέτρεψε σε καμία περίπτωση στον Γάλλο αντίπαλό του να κάνει το δικό του παιχνίδι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.