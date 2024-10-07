Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως οι κάτοχοι διαρκείας, αλλά και όσοι αγόρασαν εισιτήριο για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό μπορούν να τα εξαργυρώσουν με ένα εισιτήριο για το σπουδαίο παιχνίδι με την Τσέλσι για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference.



Η προσφορά αφορά 40.000 θέσεις και διαρκεί από το μεσημέρι (14:00) της Τρίτης 8 Οκτωβρίου και για ακριβώς 24 ώρες!

Η ανακοίνωση της της «πράσινης» ΠΑΕ:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αναγνωρίζοντας την αξία της στήριξής σας στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση του Conference League Παναθηναϊκός-Chelsea (24/10) με έναΟι κάτοχοι διαρκείας θα λάβουν σήμερα από μία πρόσκληση στο email του λογαριασμού που χρησιμοποιήθηκε κατά την αγορά. Η πρόσκληση αυτή θα αντιστοιχεί στη θύρα που έγινε η αγορά ή σε θύρα αντίστοιχης θέασης.Οι φίλαθλοι που βρέθηκαν δίπλα στην ομάδα στον αγώνα με τον Ολυμπιακό μπορούν να εξαργυρώσουν τον κωδικό του εισιτηρίου τους από τομε μία πρόσκληση σε θύρα της ίδιας περιοχής με το εισιτήριο που αγόρασαν.Οι VIP κάτοχοι και οι κάτοχοι διαρκείας ή μεμονωμένων εισιτηρίων στη Θύρα 29 θα λάβουν ή θα έχουν δικαίωμα εξαργύρωσης σε άλλη premium θύρα, λόγω των υποχρεώσεων της UEFA.Οι προσκλήσεις, τόσο των κατόχων διαρκείας όσο και των μεμονωμένων φιλάθλων, θα πρέπει να ταυτοποιηθουν μέχρι την Πέμπτη 10/10. Σε αντίθετη περίπτωση, θα ακυρωθούν και οι θέσεις θα επιστραφούν στη διαθεσιμότητα για τον αγώνα.Η καμπάνια για τον αγώνα με την Chelsea αφορά διαθεσιμότητα 40.000 θέσεων και θα διαρκέσει μόνο 24 ώρες, από τις 2 μμ της Τρίτης 08/10 έως τις 2μμ της Τετάρτης 09/10, ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.Εξασφάλισε τη θέση σου!

