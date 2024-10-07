Το ματς



Ο Ολυμπιακός έβαλε τους πρώτους πόντους του αγώνα με τον Βεζένκοφ (0-2), ενώ ο Ουαχάμπ ισοφάρισε σε 2-2 για τους γηπεδούχους. Το Λαύριο προηγήθηκε με τον Σλέιτερ (4-2), ενώ ο ίδιος σκόραρε και πάλι πριν το γκολ-φάουλ του Μουράτου για το 8-4. Ο Βεζένκοφ μείωσε με δικό του καλάθι και φάουλ (8-7), ενώ ο Βον απάντησε από κοντά για το 10-7. Ο Φουρνιέ ισοφάρισε με πολύ δύσκολο τρίποντο (10-10), πριν ο Βεζένκοφ δώσει προβάδισμα στους Πειραιώτες (10-12). Ο Βον απάντησε με τρίποντο (13-12) και σκόραρε ξανά μετά από ασίστ του Μουράτου (15-12). Ο Ράιτ μείωσε με κάρφωμα (15-14), με τον Τσάμη να βάζει ωραίο γκολ-φάουλ αλλά να χάνει τη βολή (17-14). Ο Ράιτ μείωσε με τον ίδιο τρόπο αλλά ο Σέρμαν του απάντησε με τρίποντο (20-16), ενώ ο Τσάμης στον αιφνιδιασμό έγραψε το 22-16. Η πρώτη περίοδος έληξε 22-19 με Ράιτ και μία βολή Πίτερς.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Γκρίφιν έβαλε τρίποντο και ο Πετρούσεφ απάντησε με δύσκολο σουτ για το 25-21. Ο Ντόρσεϊ έβαλε μία βολή, έχασε την άλλη, πήρε ριμπάουντ και σκόραρε (25-24), πριν απαντήσει με λέι απ ο Γόντικας (27-24). Ο Πίτερς ισοφάρισε με σουτ τριών πόντων (27-27) και ο Σλέιτερ έβαλε ένα πολύ δύσκολο καλάθι από μέση απόσταση (29-27), πριν ο Πετρούσεφ βάλει μπροστά στον Ολυμπιακό (29-30). Γκρίφιν και Ουαχάμπ απάντησαν για το Λαύριο (34-30), ενώ ο Βιλντόσα σκόραρε για τρεις για το 34-33. Οι «ερυθρόλευκοι» ανέκτησαν το προβάδισμα με Πετρούσεφ (36-37), όμως ο Ουαχάμπ το ξανάδωσε στους γηπεδούχους (38-37). Ο Σέρμαν σκόραρε υπό πολύ δύσκολες προϋποθέσεις (40-37) και έβαλε λίγο αργότερα τρίποντο (43-39). Το ημίχρονο έληξε 43-40.



Ο Μουράτος έβαλε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου τρίποντο (46-40), ενώ στην επόμενη φάση κέρδισε τρεις βολές έξυπνα και έβαλε τις δύο (48-40). Ο Φουρνιέ σκόραρε και έπειτα δημιούργησε για τον Βεζένκοφ (48-44), πριν ο Μουράτος σκοράρει και πάλι για το 50-44. Ο Ολυμπιακός αντέδρασε με τρίποντο του Λαρεντζάκη και γκολ φάουλ του Ράιτ (53-52), πριν ο Ουαχάμπ δώσει μία λύση στους γηπεδούχος (55-52). Ο Βεζένκοφ ήταν μία… ομάδα μόνος του και μείωσε σε 57-56, ενώ ο Σέρμαν έβαλε ένα ακόμη δύσκολο τρίποντο (60-58). Ο Γόντικας έφερε το Λαύριο στο +4 (62-58), όμως ο Γκος αντέδρασε με δύο συνεχόμενα λέι απ στον αιφνιδιασμό (62-62). Μετά από αρκετή ώρα με τις ομάδες να βάζουν μόνο βολές, ο Φουρνιέ σκόραρε λέι απ για το 64-65. Ο Βιλντόσα έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο με buzzer beater για το 64-69 του Ολυμπιακού.



Στην τελευταία περίοδο, Γόντικας και Πίτερς σκόραραν για το 66-71. Μετά από συνεχόμενα άστοχα τρίποντα των δύο ομάδων, ο Γκρίφιν έβαλε ένα και μείωσε (69-71), με τον Πετρούσεφ να απαντά από κοντά για το 69-73. Ο Σλέιτερς μείωσε αλλά ο Πίτερς απάντησε με τρίποντο για το 71-76. Ο Βιλντόσα έβαλε ακόμη ένα σημαντικό τρίποντο (71-79) από τη γωνία, ενώ ο Βεζένκοφ ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα με γκολ φάουλ (71-83). Ο Ολυμπιακός είχε πλέον τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και ξέφυγε με +18 χάρη σε Βεζένκοφ και Πετρούσεφ (71-89), με το Λαύριο να μην έχει αντίδραση και τους Πειραιώτες να παίρνουν τη νίκη.



Τα δεκάλεπτα: 22-19, 43-40, 64-69, 75-93

