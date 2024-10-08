Δεσύλλας: «Πολύ σημαντική η απώλεια Ιωαννίδη - Σερί νικών οπωσδήποτε»

Για το ισόπαλο (0-0) ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, την εικόνα του «τριφυλλιού», αλλά και το γεγονός ότι δεν πήρε ξανά το αποτέλεσμα που ήθελε μίλησε ο Διονύσης Δεσύλλας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Ο ρεπόρτερ των «πράσινων» αναφέρθηκε, επίσης, στον τραυματισμό του Φώτη Ιωαννίδη, που κόστισε στην ομάδα στο ματς με την αναγκαστική αλλαγή που έγινε.

«Ένας από τους βασικούς λόγους της πτώσης στην απόδοση στο β' ημίχρονο ήταν η απώλεια του Ιωαννίδη. Πρόκειται για τον πιο επιδραστικό παίκτη της ομάδας. Δυστυχώς, για τον Παναθηναϊκό η απώλεια αυτή θα είναι πολύ σημαντική και στη συνέχεια», τόνισε και αναφέρθηκε στη στήριξη του κλαμπ στον Ντιέγκο Αλόνσο και την αναγκαιότητα για σερί νικών μετά τη διακοπή, με τους «πράσινους» να μην έχουν το παραμικρό περιθώριο για άλλα στραβοπατήματα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.