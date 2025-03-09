Λογαριασμός
Ασταμάτητος Τσιτσιπάς, καθάρισε τον Μπερεντίνι και έφυγε για τους «16» του Indian Wells

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποίησε μία ακόμα εξαιρετική εμφάνιση, επικρατώντας 2-0 σετ (6-3, 6-3) του Ματέο Μπερεντίνι

Στέφανος Τσιτσιπάς

Συνέχεια στις εντυπωσιακές του εμφανίσεις των τελευταίων δύο εβδομάδων έδωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς το βράδυ της Κυριακής (09/03)!

Ο Έλληνας τενίστας ήταν εξαιρετικός απέναντι και στον Ματέο Μπερεντίνι, επικρατώντας 2-0 σετ (6-3, 6-3) του Ιταλού Νο. 29 του κόσμου μετά από 1 ώρα και 9 λεπτά αγώνα και παίρνοντας το «εισιτήριο» για τους «16» του Indian Wells, που διεξάγεται στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ!

Αυτή, μάλιστα, ήταν η δεύτερη νίκη του Τσιτσιπά επί του Μπερεντίνι -και τέταρτη σε πέντε ραντεβού- μέσα σε διάστημα 11 ημερών, καθώς τον είχε αποκλείσει στα προημιτελικά του ATP 500 του Ντουμπάι, το οποίο και κατέκτησε πριν από μία εβδομάδα!

Ο Στέφανος μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και έσπασε με το… καλημέρα το σέρβις γκέιμ του Μπερεντίνι για το 2-0. Χάρη στα πολύ υψηλά ποσοστά του στους κερδισμένους πόντους από το πρώτο (93%) και δεύτερο σερβίς του (67%), ο Τσιτσιπάς κατάφερε με άνεση να κρατήσει τα game του, φτάνοντας εύκολα στην κατάκτηση του πρώτου σετ με σκορ 6-3, την ώρα όπου είχε και δύο love game!

Το Νο. 9 της παγκόσμιας κατάταξης ήταν κυρίαρχος και στο δεύτερο σετ, με τον Στέφανο να παίρνει δύο ακόμα love game στα πρώτα του ισάριθμα game για το 2-2. Εκμεταλλευόμενος όλα τα μήκη και πλάτη του κορτ, η πίεση του Έλληνα τενίστα στο σέρβις γκέιμ του Ιταλού απέδωσε καρπούς, ολοκληρώνοντας το πρώτο break του στο σετ για το υπέρ του 4-3 με έναν εκπληκτικό πόντο στο φιλέ! Στο πιο κρίσιμο ίσως γκέιμ του αγώνα, ο Τσιτσιπάς έμεινε ψύχραιμος και κράτησε με σερβίς του για το 5-3, πανηγυρίζοντας λίγο αργότερα με love game στο σερβίς του Μπερεντίνι την κατάκτηση του δευτέρου σετ με 6-3 και την πρόκριση στον επόμενο γύρο!

Πλέον, ο Στέφανος Τσιτσιπάς περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον δρόμο προς τα ημιτελικά, ο οποίος και θα προκύψει από τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στον Δανό, Χόλγκερ Ρούνε (Νο. 13) και τον Γάλλο, Ούγκο Ουμπέρτ (Νο. 19).

