Άρης και ΑΕΚ έμειναν στο 0-0 στο «Βικελίδης» σε ένα αποτέλεσμα που δεν βόλεψαν κανέναν τους για την τελευταία αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ανώτερη για μία ώρα αγώνα η «Ένωση», είχε τις φάσεις για να προηγηθεί, ωστόσο η-μάλλον αυστηρή-αποβολή του Μήτογλου στο 58’ για μαρκάρισμα στον Μορόν την «φρέναρε». Αρκετά διστακτικός και με έντεκα εναντίον δέκα ο Άρης, με τους φιλοξενούμενους να έχουν την καλύτερη στιγμή στο φινάλε παρά το αριθμητικό μειονέκτημα.

Οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να πάρουν τη νίκη που θα αύξανε κατά έναν βαθμό το προβάδισμά τους στην φάση για τις θέσεις 5-8, ενώ οι φιλοξενούμενοι πάνε στα playoffs στο -7 πλέον από τον Ολυμπιακό, αλλά στο +3 από τον Παναθηναϊκό και το +7 από τον ΠΑΟΚ στη μάχη για τη δεύτερη θέση.

