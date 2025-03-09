Ο Ματίας Αλμέιδα ξέσπασε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, μετά τη «λευκή» ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης» για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League.

Ερωτηθείς για την ψυχολογία της ομάδας, ο τεχνικός της «Ένωσης», δεν μπόρεσε να κρατηθεί, αναφέροντας πως πρέπει να μιλάμε και για την αληθινή αγάπη μιας ομάδας και πως δεν πρέπει κανείς να στέκεται μόνο στα αρνητικά, αλλά να μην ξεχνά τα καλά που έχει προσφέρει ο ίδιος στον σύλλογο τόσα χρόνια.

«Όλα όμως περνούν από ανάλυση γιατί πάντα κοιτάω το μέλλον κι έχω συμβόλαιο μέχρι το 2028. Αυτό σημαίνει ότι πιστεύουν σ’ ένα project. Είμαστε μια ομάδα που οι ποδοσφαιριστές ήταν οι περισσότεροι ελεύθεροι. Τώρα είμαστε απέναντι στον Ολυμπιακό που είναι πρώτος. Στα τρία χρόνια που είμαστε εδώ ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει έξι προπονητές και 70 ποδοσφαιριστές αλλά κι άλλα πράγματα. Εγώ υπερασπίζομαι τη δική μου διαδικασία. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Θα μου πουν ότι μείναμε εκτός Ευρώπης από μια ομάδα από την Αρμενία, ότι δεν βοήθησα την ομάδα μου να εξασφαλίσει έσοδα… Στην τελική οι ομάδες που συνεχίζουν για την ώρα δεν κατάφεραν κάτι», ανέφερε μεταξύ άλλων, ενώ περί μνήμης τόνισε πως:

«Δεν είμαι απλά ένας προπονητής της ομάδας αλλά μέλος της ιστορίας γιατί στα 100 χρόνια το κλαμπ έχει κερδίσει τρεις φορές το νταμπλ. Θυμάμαι όταν κερδίσαμε το νταμπλ και κοιτάζω το σήμερα και λέω ότι συνεχίζουμε τη μάχη. Αφού μιλάμε τόσο πολύ για ψυχολογία, εγώ θα μιλούσα και για μνήμη. Μνήμη πρέπει να υπάρχει και στις καλές και στις κακές στιγμές. Να αναγνωρίζουμε σαν άντρες όταν χάνουμε και να μην ξεχνάμε», ολοκληρώνοντας την ομιλία του με το εξής: «Αυτή η θέση που εκπροσωπώ εγώ, αν κάποιος περιμένει, θα πρέπει να με βγάλει ματωμένο από εδώ και προσοχή να μην τον αρπάξω. Αυτό είναι αίσθημα αγάπης για ένα κλαμπ. Πάθος για ένα κλαμπ και γι’ αυτό που κάνω. Έχει έναν χρόνο που δεν έχω δει τη μάνα μου. Είναι 80 χρονών. Κάθε μέρα είμαι εδώ και παλεύω. Υπερασπίζομαι τον εαυτό μου με νούμερα και σε όποιον δεν αρέσει να έρθει εδώ και να μου το πει κατάμουτρα».

