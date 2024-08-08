Για μια ακόμη φορά ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους. Ο 25χρονος τενίστας στη διάρκεια του πρώτου σετ του αγώνα του με τον Κέι Νισικόρι και έχοντας δεχτεί ήδη δύο μπρέικ από τον αντίπαλό του ξέσπασε κατά του πατέρα και προπονητή του, Απόστολου.



«Γ@@σου! Θα γ@@@θεις! Να πας να γ@@@θεις!», φώναξε προς το μέρος του πατέρα του, ο οποίος παρέμεινε στη θέση του. Λίγο μετά, με το σετ ουσιαστικά χαμένο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνέχισε να τα βάζει με τον πατέρα του φωνάζοντας: «Να φύγεις από το στάδιο τώρα! Αν δεν φύγεις από το στάδιο δεν παίζω! Βγες έξω από το στάδιο αυτή τη στιγμή!», είπε.



Ο Απόστολος Τσιτσιπάς μετά από αυτό το δεύτερο ξέσπασμα του γιου του αποχώρησε από τις κερκίδες, λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο σετ, που τελικά κέρδισε ο Ιάπωνας με 6-4.



Σημειώνεται πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο «Στεφ» τα βάζει με τους δικούς του, καθώς στο παρελθόν είχε βρίσει τη μητέρα του και την καλούσε να αποχωρήσει επίσης από το μπουθ του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε από τον Νισικόρι στον πρώτο γύρο του Μόντρεαλ με 2-0 σετ (6-4, 6-4) και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.