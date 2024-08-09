Λογαριασμός
Τσιτσιπάς vs Τσιτσιπάς: Τι γράφουν στα social media για την viral κόντρα πατέρα-γιου

Πώς σχολιάζουν οι χρήστες τη νέα φραστική επίθεση του Έλληνα τενίστα στον πατέρα και προπονητή του κατά τη διάρκεια του τουρνουά στο Μόντρεαλ

Στέφανος Τσιτσιπάς

Για μια ακόμη φορά ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους. Ο 25χρονος τενίστας στη διάρκεια του πρώτου σετ του αγώνα του με τον Κέι Νισικόρι και έχοντας δεχτεί ήδη δύο μπρέικ από τον αντίπαλό του ξέσπασε κατά του πατέρα και προπονητή του, Απόστολου.

«Γ@@σου! Θα γ@@@θεις! Να πας να γ@@@θεις!», φώναξε προς το μέρος του πατέρα του, ο οποίος παρέμεινε στη θέση του. Λίγο μετά, με το σετ ουσιαστικά χαμένο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνέχισε να τα βάζει με τον πατέρα του φωνάζοντας:

«Να φύγεις από το στάδιο τώρα! Αν δεν φύγεις από το στάδιο δεν παίζω! Βγες έξω από το στάδιο αυτή τη στιγμή!», είπε.

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς μετά από αυτό το δεύτερο ξέσπασμα του γιου του αποχώρησε από τις κερκίδες, λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο σετ, που τελικά κέρδισε ο Ιάπωνας με 6-4.

«Πόλεμος» στο Twitter για τη φραστική επίθεση του Στέφανου Τσιτσιπά στον πατέρα του 

Η φραστική επίθεση στον πατέρα του μέσα στο γήπεδο δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη καθώς μέχρι και το πρωί της Παρασκευής, το όνομα του Τσιτσιπά είναι πρώτο trend στο ελληνικό Twitter με πάμπολλα σχόλια για την συμπεριφορά του. Παραδόξως, σε αντίθεση με άλλες φορές, η πλειοψηφία δεν είναι εκείνη που γράφει υβριστικές αναρτήσεις. 

Μάλιστα, δεν ήταν λίγες οι αναρτήσεις που θεώρησαν ότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση, καθώς θεωρούν «τοξική» τη σχέση του Έλληνα τενίστα με τους γονείς του και κυρίως με τον πατέρα του.

Πηγή: skai.gr

