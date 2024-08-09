Στο προσκήνιο, άλλη μία φορά για αρνητικό λόγο, βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος είχε ένα αδιανόητο ξέσπασμα εναντίον του πατέρα του, Απόστολου.

Ο 25χρονος τενίστας στη διάρκεια του πρώτου σετ του αγώνα του με τον Κέι Νισικόρι, στο πλαίσιο του τουρνουά του Μόντρεαλ, ξέσπασε κατά του πατέρα και προπονητή του, Απόστολου, μιλώντας απρεπώς σε εκείνον και ζητώντας επιτακτικά να αποχωρήσει από την εξέδρα.

Λίγη ώρα μετά τον αποκλεισμό του από τον Ιάπωνα αντίπαλό του, ο Τσιτσιπάς μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου, και έδωσε συνέχεια στο περιστατικό, δηλώνοντας απογοητευμένος από τον πατέρα/προπονητή του και εκθέτοντας άλλη μία φορά τη προσωπική τους σχέση.

«Χρειάζομαι και αξίζω έναν προπονητή που να με ακούει και ακούει τα σχόλια μου ως παίκτη. Ο πατέρας μου δεν είναι πολύ έξυπνος ή πολύ καλός στο να χειρίζεται τέτοιους είδους καταστάσεις» είπε αρχικά.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό. Είμαι πραγματικά πολύ απογοητευμένος μαζί του» συνέχισε.

Σε ερώτηση αν σκέφτεται αλλαγές σε αυτό το κομμάτι, απάντησε: «Πραγματικά δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή θα σκεφτόμουν κάποιες αλλαγές, αλλά είμαι πραγματικά απογοητευμένος. Το πιο σημαντικό για έναν παίκτη είναι να έχει άμεσο και καλό feedback από έναν προπονητή».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.