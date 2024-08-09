Επίσημο: Στον Πανιώνιο ο Φελίπε Φελίτσιο

Στον Πανιώνιο και επίσημα ο Φελίπε Φελίτσιο.



Οι «κυανέρυθροι» επισημοποίησαν την απόκτηση του Βραζιλιάνου επιθετικού από την Ατλέτικο Μινέιρο. Ο 21χρονος άσος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Λεβάντια Ταλίν με τη μορφή δανεισμού, μετρώντας 11 γκολ όντας ο πρώτος σκόρερ της ομάδας.



Η ανακοίνωση

«Πάνθηρας» ο Φελίπε Φελίσιο!



Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ίσως την μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της Super League 2 καθώς ο Πανιώνιος μετά από ενάμιση μήνα σκληρών διαπραγματεύσεων απέκτησε με μεταγραφή από την Ατλέτικο Μινέιρο τον Φελίπε Φελίσιο υπογράφοντας με τον παίκτη κλειστό συμβόλαιο για τα επόμενα τρία χρόνια!



Ο Φελίσιο με καταγωγή από την Βραζιλία, στην οποια εχει αγωνιστεί κι ως διεθνής με την Κ17 ομάδα της Σελεσάο, είναι 21 ετών και αγωνίζεται στην θέση του κεντρικού επιθετικού.

Προέρχεται από τα τμήματα υποδομής της Ατλέτικο Μινέιρο με την οποία και έγινε επαγγελματίας ενώ τις τελευταίες δυο σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Εσθονική FCI Levadia!



Την φετινή αγωνιστική περίοδο στην FCI Levadia αγωνίστηκε συνολικά σε 23 αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα Εσθονίας σημειώνοντας 12 γκολ και 4 ασίστ έχοντας τεράστια συμβολή στην πορεία πρωταθλητισμού των Εσθονών, τους οποίους αφήνει στην πρώτη θέση του Εσθονικού Πρωταθλήματος με διαφορά 9 βαθμών. Επίσης αγωνίστηκε και σε 3 αγώνες στα προκριματικά του UEFA Conference League πετυχαίνοντας ένα γκολ και μία ασίστ.

Τον καλωσορίζουμε στον ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΕΡΟ Σύλλογο της χώρας μας και του ευχόμαστε υγεία και πολλές υπέροχες Πανιώνιες στιγμές!



Αμέσως μετά την επίτευξη της συμφωνίας ο Φελίπε Φελίσιο προχώρησε στην εξής δήλωση:

«Είναι μεγάλη μου τιμή που υπογράφω στον ΠΑΝΙΩΝΙΟ, έναν Σύλλογο με τεράστια παράδοση και παθιασμένους οπαδούς. Είμαι εδώ με τη δέσμευση να δώσω τα πάντα στο γήπεδο, με συγκέντρωση και αποφασιστικότητα να βοηθήσω την ομάδα να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία. Θα δουλεύω σκληρά κάθε μέρα, φέρνοντας την εμπειρία μου και την τεράστια θέλησή μου για τη νίκη σε κάθε αγώνα. Όλοι μαζί, με την ενότητα της ομάδας και τη στήριξη των φιλάθλων, θα πετύχουμε τον στόχο μας που δεν είναι άλλος από το να φέρουμε τον ΠΑΝΙΩΝΙΟ εκεί που ανήκει: στις κορυφαίες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου».



Bem vindo Felipe

