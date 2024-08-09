Τσαλίκης για Τσιτσιπά: «Με πιάνει δύσπνοια με την ιδέα ότι το παιδί μου θα με ξεφτίλιζε έτσι»

Τον γύρο του κόσμου έκανε χθες ένα βίντεο που δείχνει τον Στέφανο Τσιτσιπά να βρίζει χυδαία τον πατέρα και προπονητή του εν μέσω αγώνα που έδινε στο Μόντρεαλ.

Κι αφού τον έβρισε δημόσια μετά τον ξευτίλισε και στις δηλώσεις που έκανε στα media λέγοντας:

«Χρειάζομαι και αξίζω έναν προπονητή που να με ακούει και ακούει τα σχόλια μου ως παίκτη. Ο πατέρας μου δεν είναι πολύ έξυπνος ή πολύ καλός στο να χειρίζεται τέτοιους είδους καταστάσεις Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό. Είμαι πραγματικά πολύ απογοητευμένος μαζί του» Ανάμεσα σε αυτούς που αντέδρασαν και ο Γιώργος Τσαλίκης.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.