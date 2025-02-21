Τσεχία-Ελλάδα: Πέταξε για Ευρωμπάσκετ με... δεύτερο «Kill Bill»

Πέταξε για Ευρωμπάσκετ μετά από... θρίλερ η Εθνική! Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε 93-89 της Τσεχίας στην παράταση και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη διοργάνωση, φτάνοντας τις τέσσερις νίκες σε πέντε παιχνίδι. Κάπως έτσι, θα παίξει τη Δευτέρα (24/02, 21:30) με την Ολλανδία για να εξασφαλίσει την πρωτιά του ομίλου.

Το ματς είχε ανατρεπτική εξέλιξη, με την Ελλάδα να κάνει εντυπωσιακό πρώτο δεκάλεπτο, όταν και βρέθηκε στο +16 (11-27). Οι Τσέχοι απάντησαν με δική τους τρομερή δεύτερη περίοδο και πήραν προβάδισμα (40-37), με την Εθνική να αντιδρά και να ελέγχει το παιχνίδι μέχρι το φινάλε.



Παρόλα αυτά, η «γαλανόλευκη» τα έκανε όλα λάθος στα τελευταία 2:30 λεπτά της κανονικής διάρκειας, με αποτέλεσμα το 67-74 να γίνει 77-74 με ένα επιμέρους σκορ 10-0 των Τσέχων. Οι γηπεδούχοι φάνηκαν να εξασφαλίζουν τη νίκη όταν ο Τόμας Σατοράνσκι πήγε στη γραμμή, όμως αυτός έχασε και τις δύο, δίνοντας το δικαίωμα στον Βασίλη Τολιόπουλο να βάλει αδιανόητο τρίποντο για το 77-77 και την παράταση!



Εκεί, ο δεύτερος... Kill Bill πέτυχε άλλα δύο τεράστια σουτ και βοήθησε την Εθνική να φτάσει στη σπουδαία νίκη-πρόκριση. Κάπως έτσι, ολοκλήρωσε το ματς με 26 πόντους (5/9 τρίποντα), με τον τρομερό Ιωάννη Παπαπέτρου να μετρά 23 πόντους και 7 ριμπάουντ, στο καλύτερό του φετινό παιχνίδι.



Την επόμενη αγωνιστική η Ελλάδα υποδέχεται την Ολλανδία (24/2, 21:30), ενώ η Τσεχία πηγαίνει στην έδρα της Μεγάλης Βρετανίας (24/2, 21:30).

Το ματς



Η Ελλάδα ξεκίνησε το ματς με κλέψιμο του Κατσίβελη και γκολ φάουλ του Τολιόπουλου για το 0-3. Ο Μπάλβιν απάντησε με μακρινό σουτ, ενώ ο Κατσίβελης με ωραίο λέι απ έγραψε το 3-5. Ο Παπαγιάννης έπαιξε pick and pop με τον Τολιόπουλο και ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων (3-8), με τον Σατοράνσκι να βάζει δύο βολές για το 5-8. Ο Παπαπέτρου νίκησε στο ποστ τον Μπόχατσικ, ενώ λίγο αργότερα βρήκε τον Μήτογλου που έβαλε τρίποντο για το 7-13. Ο Παπαγιάννης έκανε φόλοου σε δική του άστοχη προσπάθεια (7-15), ενώ ο Μπάλβιν κάρφωσε στην μπασκέτα της Εθνικής για το 9-15. Ο Τολιόπουλος πήγε στο καλάθι και σκόραρε, ενώ ένα ακόμη τρίποντο, από τον Παπαπέτρου, διαμόρφωσε το 9-20. Ο Μήτογλου πήγε στη γραμμή και έβαλε τις βολές (9-22), με τον Μπάλιντ να δίνει λύση στους Τσέχους μετά από ώρα για το 11-22. Ο Παπαγιάννης κάρφωσε και ο Χουγκάζ έβαλε λέι απ (11-27), με τον Σατοράνσκι να διαμορφώνει το 13-27 του πρώτου δεκαλέπτου.



Στη δεύτερη περίοδο, οι Τσέχοι βρήκαν τρίποντο με τον Σεχνάλ (16-27), με τον Καλαϊτζάκη να σκοράρει από τη γραμμή για το 16-29. Η Εθνική έκανε συνεχόμενα μαζεμένα λάθη, με τους γηπεδούχους να βρίσκουν καλάθια από Κόβαρ και Κίζλινκ, πλησιάζοντας σε 22-29. Ο Μπόχατσικ από μέση απόσταση και ο Μπάλβιν από κοντά συνέχισαν το καλό διάστημα της Τσεχίας (26-29), με τον Πέτερκα να ισοφαρίζει με τρίποντο σε 29-29. Ο Λαρεντζάκης έδωσε λύση στην Εθνική μετά από ώρα (29-31), με τον Μπάλβιν να διαμορφώνει νέα ισοπαλία με βολές (31-31). Οι γηπεδούχοι πήραν για πρώτη φορά το προβάδισμα με καλάθι του Χούστακ από κοντά, ενώ ο Παπαπέτρου ισοφάρισε σε 33-33. Ο Χρούμπαν ευστόχησε από τη γωνία (36-33), με τον Σεχνάλ από τη γραμμή των βολών να γράφει το 38-33. Ο Χουγκάζ πήρε την ασίστ του Παπαπέτρου και σκόραρε (38-35), με τον Μήτογλου να γράφει το 38-37 με βολές. Ο Πέτερκα έβαλε buzzer beater από μέση απόσταση για το 40-37 του ημιχρόνου.

​​​​





Στο δεύτερο μέρος, ένα γλίστρημα του Σατοράνσκι οδήγησε στο εύκολο κάρφωμα του Κατσίβελη (40-39), ενώ τα συνεχόμενα λάθη των Τσέχων έφεραν ξανά μπροστά την Εθνική με σκορ 40-41. Ο Σατοράνσκι ευστόχησε από μέση απόσταση (42-41), ενώ Παπαγιάννης και Πέτερκα αντάλλαξαν τρίποντα για το 45-44. Ο Τολιόπουλος πήγε μέχρι το καλάθι (45-46), πριν ο Παπαπέτρου ευστοχήσει σε δύο βολές για το 45-48. Ο Τολιόπουλος έβαλε ένα πολύ δύσκολο τρίποντο (45-51), με τον Μπάλβιν να μη λαθεύει από τη γραμμή των βολών για το 47-51. Ένα αχρείαστο λάθος του Μήτογλου οδήγησε σε εύκολο καλάθι του Πέτερκα (49-51), ενώ ο Μπάλβιν ισοφάρισε από κοντά (51-51), πριν ο Παπαπέτρου συνεχίσει το καλό του παιχνίδι γράφοντας το 51-53. Ο Χουγκάζ έβαλε δύο βολές (51-55), ενώ ο Λαρεντζάκης ευστόχησε στο πρώτο του τρίποντο και υπέγραψε το 51-58. Ο Μπάλιντ έδωσε λύση στην Τσεχία με τρίποντο (54-58), ενώ ο Μήτογλου με δύο βολές έγραψε το 54-60 του τρίτου δεκαλέπτου.



Στην τελευταία περίοδο, ο Μπάλιντ πέτυχε ένα πολύ δύσκολο τρίποντο, όμως ο Χουγκάζ του απάντησε μετά από συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ του Ζούγρη για το 57-63. Ο Μπάλιντ συνέχισε να εκτελεί αποτελεσματικά από μακριά (60-63), με τον Τολιόπουλο ανα απαντάει και τον Παπαπέτρου να βάζει ακόμη ένα για το 64-69. Ο Κίζλινκ έδωσε ανάσα στους γηπεδούχους με ταμπλό, όμως ο Παπαπέτρου ευστόχησε για τρεις και απάντησε ξανά γράφοντας το 67-72. Ο Τολιόπουλος έκλεψε και έβαλε δύο βολές (67-74), με τον Μπάλβιν να απαντά με τον ίδιο τρόπο για το 69-74. Ο Σενάλ έδωσε λύση στους Τσέχους με τρίποντο και κέρδισε επιθετικό φάουλ από τον Λαρεντζάκη, όμως ο Σατοράνσκι δέχθηκε τάπα από τον Παπαπέτρου. Ο «Λάρι» δέχθηκε αλλοίωση σε τρίποντο, ενώ ο Σατοράνσκι πήγε στο καλάθι και έγραψε το 77-74. Ένα λάθος της Εθνικής έφερε στη γραμμή τον Τσέχο γκαρντ, όμως έχασε και τις δύο, με τον Τολιόπουλο να ισοφαρίζει με απίθανο τρίποντο για το 77-77, στέλνοντας το ματς στην παράταση.



Στο έξτρα πεντάλεπτο, ο Παπαπέτρου έβαλε δύο βολές και ο Μπάλβιν κάρφωσε για το 79-79. Ο Μπάλιντ έβαλε τρίποντο, όμως ο Τολιόπουλος του απάντησε και έγραψε το 82-84. Ο Κίζλινκ πήρε τρεις βολές αλλά έχασε τις δύο (83-84), με τον απίθανο Τολιόπουλο να ευστοχεί σε νέο τρίποντο για το 83-87. Ο Πέτερκα μείωσε από μέση απόσταση (85-87), ενώ ο Χουγκάζ κέρδισε φάουλ στη διεκδίκηση ριμπάουντ και έβαλε βολές για το 85-89. Ο Παπαπέτρου πήγε στη γραμμή και ευστόχησε σε αμφότερες τις βολές (85-91), ενώ ο Σατοράνσκι έχασε ένα σουτ από τη γραμμή (86-91). Ο Χουγκάζ έκανε λάθος και ο Σατοράνσκι μείωσε με τρίποντο (89-91), με τον Τολιόπουλο να χάνει δύο βολές αλλά τον Παπαγιάννη να παίρνει επιθετικό ριμπάουντ. Ο Τολιόπουλος ξαναπήγε στη γραμμή, τις έβαλε και ο Λαρεντζάκης έκλεψε, σφραγίζοντας τον θρίαμβο της Ελλάδας.



Τα δεκάλεπτα: 13-27, 40-37, 54-60, 77-77 (κ.δ.), 89-93 (παρ.)



Ελλάδα (Σπανούλης): Λαρεντζάκης 5 (1), Μωραϊτης, Τολιόπουλος 26 (5), Καλαϊτζάκης 2, Παπαγιάννης 10, Κατσίβελης 6, Παπαπέτρου 23 (3), Μήτρου Λονγκ, Χουγκάζ 12, Ζούγρης, Μήτογλου 9 (1)

