Γνωρίζαμε ότι η Τσέλσι θα είχε ενδιαφέρον και τη φετινή σεζόν, αλλά δεν πιστεύαμε ότι θα γινόταν τέτοιος πανικός πριν καν την έναρξη του πρώτου παιχνιδιού της ομάδας για το νέο πρωτάθλημα της Premier League.

Ο Ραχίμ Στέρλινγκ, μέσω εκπροσώπων του, εξέδωσε ανακοίνωση μετά την ενημέρωση πως μένει εκτός αποστολής για το ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι και επέλεξε με αυτό τον τρόπο να εκφράσει την απορία του για την απόφαση του Μαρέσκα!

«Ο Ραχίμ έχει αναπτύξει εξαιρετική σχέση με τον προπονητή, είναι αφοσιωμένος και οι προσδοκίες μας ήταν τέτοιες που τον τοποθετούσαν στην αποστολή για το πρώτο παιχνίδι. Ως περιβάλλον του Ραχίμ, πάντοτε είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο και γι’ αυτό δηλώνουμε πρόθυμοι ν’ ακούσουμε την Τσέλσι γι’ αυτή την εξέλιξη που σημειώθηκε» αναφερόταν χαρακτηριστικά στην επίσημη τοποθέτηση.

«Είναι θέμα τακτικής. Εμείς οι προπονητές πληρωνόμαστε για να παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις» ανέφερε στις κάμερες πριν από τη σέντρα στο «Στάμφορντ Μπριτζ» ο τεχνικός των Λονδρέζων.

