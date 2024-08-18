Superleague: Στη... σιγουριά του 0-0 Λεβαδειακός και Καλλιθέα

Πήραν ελάχιστα ρίσκα και αρκέστηκαν στη «λευκή» ισοπαλία Λεβαδειακός και Athens Kallithea. Στην επιστροφή τους στην κορυφαία κατηγορία, οι δύο ομάδες έδωσαν προτεραιότητα στα αμυντικά τους καθήκοντα και τελικά πήραν από έναν βαθμό, σε μια αναμέτρηση χωρίς μεγάλες συγκινήσεις και με λιγοστές καλές ευκαιρίες για γκολ.

Μετά από ένα κακό ποιοτικά πρώτο ημίχρονο, στο οποίο κυριάρχησαν οι δυνατές μονομαχίες, τα πολλά φάουλ και τα μπόλικα λάθη, ο Λεβαδειακός πήρε τα ηνία του αγώνα στο δεύτερο 45λεπτο, προσπαθώντας να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να ανοίξει το σκορ, έχοντας και δοκάρι με τον Τσάπρα στο 78'. Από την άλλη, η Athens Kallithea αρκέστηκε σε παθητικό ρόλο, έχοντας συνολικά μόλις δύο τελικές προσπάθειες, όμως φωνάζει για πέναλτι του Παπαδόπουλου στον Τζιάνι, στην τελευταία φάση του ματς.

Στο μυαλό των κόουτς

Ο Νίκος Παπαδόπουλος παρέταξε την ομάδα του με 4-3-3, έχοντας για μοναδική απουσία τον τραυματία Λιάγκα. Ο Γκροφ τερματοφύλακας, Τσάπρας, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Μορέιρα και Βήχος αποτέλεσαν την τετράδα της άμυνας, με τους Μεχία, Λαμαράνα και Κωστή να είναι η τριάδα στα χαφ. Πεντρόσο και Κάσσος ξεκίνησαν ως οι δύο εξτρέμ, πίσω από τον πιο προωθημένο Όζμπολτ.

Από την άλλη, ο Μάσιμο Ντονάτι δεν είχε διαθέσιμους τους Βαλμπουενά, Μαρότα και Σαρδέλη, επιλέγοντας το 5-4-1. Ο Μπαραγκάν ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, ο Μανθάτης δεξιά, ο Σοΐρι αριστερά, ενώ οι Μεχίας, Ισιμάτ-Μιρίν και Πασαλίδης αποτέλεσαν την τριάδα των στόπερ. Μερκάτι και Μότοκ ξεκίνησαν ως τα δύο εξάρια, έχοντας μπροστά τους Μουτίνιο και Ντιμπά, ενώ ο Ουλντρίκις ήταν ο φορ.

Το ματς

Αργός ο ρυθμός της αναμέτρησης από το ξεκίνημα, με τις δύο ομάδες να είναι απόλυτα προσηλωμένες στα αμυντικά τους καθήκοντα, έχοντας ως πρώτο τους μέλημα να μην επιστρέψουν στην αντίπαλό τους να πλησιάσει απειλητικά την εστία της. Η πρώτη ενδιαφέρουσα φάση ήρθε στο 11’, με τον Μερκάτι να κάνει την κάθετη πάσα για τον Ολυντρίκις και εκείνον να στέλενει την μπάλα στα δίχτυα, βλέποντας όμως τον διαιτητή να ακυρώνει το γκολ του για οφσάιντ, με τον Λετονό επιθετικό να είναι εμφανώς εκτεθειμένος.

Στο 14’ ο Όζμπολτ δοκίμασε από μακριά ένα δυνατό σουτ, το οποίο όμως κόντραρε σε σώμα αμυντικού, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο επιθετικός του Λεβαδειακού βρέθηκε σε καλή θέση, αλλά δεν έκανε καλό σουτ. Στο 27’ ο Πασαλίδης έκανε το λάθος, χάνοντας την μπάλα από τον Λαμαράνα, ο οποίος όμως στη συνέχεια έκανε βιαστικό σουτ, στέλνοντας την μπάλα πολύ ψηλά.

Στο 33’ οι γηπεδούχοι έβγαλαν γρήγορη αντεπίθεση, με τον Μεχίας να κόβει τον Όζμπολτ πριν εκείνος μπει στη μεγάλη περιοχή, ενώ στη συνέχεια ο Κωστή σούταρε με πολλή δύναμη από μακριά, χωρίς να βρει εστία. Στο 43’ ο Μερκάτι έβγαλε όμορφη κάθετη για τον Ντιμπά, αλλά ο Γκροφ βγήκε έγκαιρα και μπλόκαρε την μπάλα, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται χωρίς πολλές συγκινήσεις και με τις δύο ομάδες να αδυνατούν να παρουσιάσουν κάτι αξιόλογο επιθετικά, ενώ οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να φτιάξουν ούτε μία τελική προσπάθεια.

Πιο δραστήριες επιθετικά οι δύο ομάδες μετά την επιστροφή τους από τα αποδυτήρια, με την Athens Kallithea να απειλεί πρώτη στο 55’, με τον Ματίγια να εκτελεί απευθείας φάουλ από καλή θέση και με την μπάλα να περνά ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Γκροφ.

Οι γηπεδούχοι «απάντησαν» στο 61’, με τον Πλέγα να πιάνει καλό σουτ από μακριά, κάνοντας την πρώτη εντός εστίας τελική στο ματς και αναγκάζοντας τον Μπαραγκάν να αποκρούσει με υπερένταση. Σαφώς ανώτερος στο δεύτερο ημίχρονο ο Λεβαδειακός, ήταν η ομάδα που έψαχνε το γκολ, «αγγίζοντάς» το στο 78', όταν ο ο Τσάπρας βρέθηκε τετ-α-τετ με τον Μπαραγκάν, αλλά πλάσαρε στο δοκάρι από πλάγια θέση.

Λεβαδειακός-Athens Kallithea 0-0: Ελάχιστα ρίσκα και μηδέν στο ντέρμπι νεοφώτιστων

Στο 87' οι φιλοξενούμενοι απείλησαν μετά από πάρα πολλή ώρα, με τον Τζιάνι να κλέβει την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή των γηπεδούχων, αλλά να σουτάρει πάνω σε σώμα αμυντικού υπό καλές προϋποθέσεις. Έχοντας μπει στις καθυστερήσεις, στο 90'+2' ο Τσάπρας έκανε πολύ καλή σέντρα, αλλά ο εντελώς αμαρκάριστος Συμελίδης δεν κατάφερε να πεταχτεί στην πορεία της μπάλας για να πάρει την κεφαλιά. Στην τελευταία φάση του αγώνα, παίκτες και τεχνικό επιτελείο της Athens Kallithea διαμαρτυρήθηκαν πολύ έντονα για πέναλτι, για ανατροπή του Παπαδόπουλου στον Τζιάνι, αλλά τόσο ο διαιτητής Τσιάρας, όσο και οι VAR, Βεργέτης και Απτσόγλου, δεν είδαν παράβαση.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος, 4-3-3): Γκροφ - Τσάπρας, Μορέιρα (56’ Εραμούσπε), Παπαδόπουλος, Βήχος – Μεχία (70’ Συμελίδης), Λαμαράνα (56’ Πλέγας), Κωστή - Πεντρόσο, Κάσσος (56’ Γιαννιώτας), Όζμπολτ (78’ Ρόμο)

Στον πάγκο έμειναν Γκαραβέλης, Γιόκο, Χαβαλές και Τσάρας

Athens Kallithea (Ντονάτι, 5-2-2-1): Μπαραγκάν – Μανθάτης, Μεχίας, Ισιμάτ-Μιρίν, Πασαλίδης, Σοΐρι (83’ Χάνουσεκ) – Μότοκ (66’ Τζιάνι), Ντιμπά (46’ Ματίγια) - Μουτίνιο (86' Ντεμέτριους), Μερκάτι – Ουλντρίκις (66’ Λουκίνας)

Δεν χρησιμοποιήθηκαν Γκέλιος, Τσιβελεκίδης, Μουστακόπουλος και Βασιλόγιαννης.

Διαιτητής: Τσιάρας

Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Μωυσιάδης

Τέταρτος: Κατσικογιάννης

VAR: Βεργέτης, Απτόσογλου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.