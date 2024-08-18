Επιτυχημένο «ποδαρικό» για τη Λανς στη Ligue 1. Οι «λανσουά» πήραν τη νίκη (1-0) στην έδρα της Ανζέ, λίγες ημέρες πριν την πρώτη «μάχη» με τον Παναθηναϊκό στα Playoffs του Conference League (22/8, 22:00).

Το μοναδικό γκολ του ματς σημείωσε ο Σαΐντ στο 28’, ενώ πολύ καλύτερο πρώτο ημίχρονο για την ομάδα του Γουίλ Στιλ, καθώς είχε και δύο δοκάρια.

Πολύ δυναμικό ξεκίνημα από τη Λανς στην αναμέτρηση, καθώς μόλις στο 2’ ο Σοτοκά βρήκε δίχτυα, αλλά το γκολ του δεν μέτρησε ως οφσάιντ. Στη συνέχεια, το ματς ισορρόπησε, με την Ανζέ να απειλεί τον Σαμπά, ο οποίος απέκρουσε εντυπωσιακά στο 27’. Ωστόσο, ένα λεπτό αργότερα οι «λανσουά» άνοιξαν το σκορ με ωραία προσωπική ενέργεια του Σαΐντ. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η αντίπαλος του Παναθηναϊκού πήρε τον πλήρη έλεγχο του ματς, αγγίζοντας το δεύτερο τέρμα, αφού είχε διπλό δοκάρι με Σοτοκά και Σαΐντ στο 43’.

Διαφορετική εικόνα είχε το παιχνίδι στο δεύτερο μέρος. Η Λανς είχε παραχωρήσει την κατοχή στην Ανζέ, θέλοντας να χτυπήσει περισσότερο με αντεπιθέσεις. Όμως, δεν άλλαξε κάτι δραματικά μέχρι τη λήξη και έτσι οι φιλοξενούμενοι έφυγαν με το «τρίποντο».

Στα άλλα δύο ματς που ήταν την ίδια ώρα, Μονπελιέ και Στρασμπούρ ήρθαν ισόπαλες 1-1, ενώ Τουλούζ και Ναντ έμειναν στο 0-0.

Αναλυτικά η 1η αγωνιστική:

Παρασκευή 16/8

Χάβρη-Παρί Σεν Ζερμέν 1-4

(48' Γιορίς - 3' Λι, 85' Ντεμπελέ, 86' Μπαρκολά, 90' πεν. Κολό Μουανί)

Σάββατο 17/8

Μπρεστ-Μαρσέιγ 1-5

(45'+6' Καμαρά - 3', 32' πεν. Γκρίνγουντ, 26', 48' Λουίς Ενρίκε, 69' πεν. Γουαχί)

Ρεμς-Λιλ 0-2

(Ντιακιτέ 45'+29', Ντέιβιντ 90'+2')

Μονακό-Σεντ Ετιέν 1-0

(28' Μιναμίνο)

Κυριακή 18/8

Οσέρ-Νις 2-1

(43' Ραβέλεσον, 90' + 5' Κουλιμπαλί - 21' Αλί - Τσο)

Ανζέ-Λανς 0-1

(28’ Σαΐντ)

Μονπελιέ-Στρασμπούρ 1-1

(67’ πεν. Σαβανιέ-59’ Ντιαρά)

Τουλούζ-Ναντ 0-0

Ρεν-Λιόν (21:45)

Η επόμενη (2η) αγωνιστική:

Παρασκευή 23/8

Παρί Σεν Ζερμέν-Μονπελιέ (21:45)

Σάββατο 24/8

Λιόν-Μονακό (18:00)

Λιλ-Ανζέ (20:00)

Σεντ Ετιέν-Χάβρη (22:00)

Κυριακή 25/8

Λανς-Μπρεστ (16:00)

Ναντ-Οσέρ (18:00)

Νις-Τουλούζ

Στρασμπούρ-Ρεν

Μαρσέιγ-Ρεμς (21:45)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.