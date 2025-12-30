Η Φωτεινή Τριχά παραδέχτηκε πως δεν περίμενε να αναδειχθεί κορυφαία πολίστρια του κόσμου για το 2025, αλλά όπως τόνισε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, θέλει να παραμείνει στην ελίτ του αθλήματος και τη νέα χρονιά, αλλά και για πολλά ακόμη χρόνια.



Η 20χρονη αθλήτρια του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στο πώς συνδύαζε το πόλο με το σχολείο, στις δυσκολίες βιοπορισμού που αντιμετωπίζουν στο συγκεκριμένο σπορ, ενώ μίλησε για τις φιλοδοξίες της ξεκαθαρίζοντας πως παρά την ονειρεμένη χρονιά που είχε, το κίνητρό της παραμένει ισχυρό.

Αναλυτικά η Φωτεινή Τριχά μίλησε στον Μιχάλη Τσόχο για:



-το αν περίμενε να αναδειχθεί κορυφαία πολίστρια στα 20 της: «Σίγουρα όχι! Το είχα στο μυαλό μου επειδή ήμουν υποψήφια, αλλά δεν το περίμενα. Η ατομική διάκριση έρχεται μέσα από την ομαδική προσπάθεια».



-το ότι στα 14 της ήταν πρώτη σκόρερ στο πρωτάθλημα Γυναικών: «Πολλές νέες αθλήτριες συμμετέχουν στο πρωτάθλημα. Και τώρα έχουμε πολλά μικρά κορίτσια που αγωνίζονται. Δεν μπορώ να απαντήσω πώς έγινε, αλλά παίζει τεράστιο ρόλο η ομάδα στην οποία ήμουν και με υποστήριζαν. Εγώ έκανα το καλύτερο που μπορούσα».



-τον τίτλο της πρώτης σκόρερ και το βραβείο της MVP στο Παγκόσμιο: «Ήξερα ότι είχα κάνει ένα καλό τουρνουά, αλλά και πάλι δεν περίμενα καν να είμαι υποψήφια για καλύτερη παίκτρια στον κόσμο. Μετά από αυτή τη διοργάνωση θεωρώ ότι ανέβηκα ένα επίπεδο, γενικά σαν εμπειρία».



-το πώς συνδύαζε το σχολείο με το πόλο: «Δεν ήταν εύκολο, αλλά είχα μεγάλη υποστήριξη από την οικογένειά μου, στην οποία χρωστάω πολλά. Στις τελευταίες τάξεις του λυκείου είχαμε πολύωρες προπονήσεις, με αποτέλεσμα να χάνω κάποιες ώρες στο σχολείο, που έπρεπε να αναπληρώνω με ιδιαίτερα μαθήματα».







-το αν στερήθηκε πράγματα: «Υπήρχε ελεύθερος χρόνος, αλλά πάντα επειδή έχεις υποχρεώσεις, δεν μπορούσα να ακολουθήσω πάντα την παρέα μου σε μια έξοδο ή σε μια συγκέντρωση σε ένα σπίτι. Όμως είναι αυτονόητο να το κάνει κάποιος αυτό, όταν έχει κάποιον στόχο. Έχω στερηθεί πράγματα, αλλά έπρεπε να χάσω κάποια πράγματα για να κερδίσω κάπου αλλού».



-τα κίνητρα για τη συνέχεια: «Δεν μου περνά καν από το μυαλό ότι ένας αθλητής που θέλει να φτάσει ψηλά νιώθει γεμάτος. Όταν κάποιος φτάσει ψηλά, θέλει να παραμείνει εκεί και να γίνεται ακόμη καλύτερος. Στόχος είναι πάντα να κερδίζει η ομάδα μου, αυτό με έφερε εδώ».



-την παράδοση του πόλο στην Ελλάδα: «Η αλήθεια είναι πως το επίπεδο ανεβαίνει συνέχεια και ελπίζω να το υποστηρίζουμε όλοι για να πάει ακόμη πιο ψηλά. Είναι καλό να υπάρχει εξέλιξη και δουλειά».



-την Εθνική Γυναικών: «Σε μια ομάδα δεν γίνεται να είσαι με όλους κολλητή, αλλά το καλό κλίμα σημαίνει να νοιάζεσαι για την συμπαίκτριά σου και να παλεύεις για έναν κοινό στόχο. Αυτό είναι κάτι που ξεκινά από τον προπονητή και το μεταδίδει σε όλες μας».



-το αν μπορεί κάποια αθλήτρια να βιοποριστεί από το πόλο: «Στην ηλικία μου είναι πολύ μεγαλύτερες από παιδιά που κάνουν άλλες δουλειές. Όμως δεν λύνεις το βιοποριστικό σου πρόβλημα για όλη σου τη ζωή παίζοντας πόλο, όπως για παράδειγμα στο ποδόσφαιρο των ανδρών. Δεν μπορείς να βιοποριστείς, οπότε όλες προσπαθούμε να βρούμε με τι θα ασχοληθούμε μελλοντικά, γιατί το πόλο τελειώνει κάποια στιγμή. Προσωπικά δεν έχω καταλήξει στο τι θέλω να κάνω».



-την παρουσία της στον Ολυμπιακό και το αν σκέφτεται μεταγραφή στο εξωτερικό: «Αυτή τη στιγμή είμαι στον Ολυμπιακό, αλλά κάθε αθλητής που κοιτά το καλό του και την εξέλιξή του. Κάθε ευκαιρία την εξετάζεις και αποφασίζεις αναλόγως. Δεν αποκλείω κάποια μεταγραφή στο εξωτερικό μελλοντικά. Θεωρώ πως όταν λες ότι εγώ θα μείνω εδώ για πάντα είναι κατά της εξέλιξής σου».



-το τι εύχεται για το 2026: «Γράμμα δεν γράφω πια στον Άγιο Βασίλη, αλλά εύχομαι να είμαστε όλοι υγιείς και πρέπει να νιώθουμε όσοι είμαστε καλά και έχουμε τους ανθρώπους μας κοντά μας. Αθλητικά είναι στο χέρι μου και στο χέρι κάθε αθλητή και κάθε ομάδας το πόσα θέλει να καταφέρει».

