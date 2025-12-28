Η ελληνική υδατοσφαίριση ζει στιγμές παγκόσμιας δόξας και η Φωτεινή Τριχά βρίσκεται δικαιωματικά στο επίκεντρο. Η κορυφαία Ελληνίδα πολίστρια αναδείχθηκε καλύτερη αθλήτρια υδατοσφαίρισης στον κόσμο για το 2025 από τη World Aquatics, σφραγίζοντας με τον πιο ηχηρό τρόπο μια ονειρεμένη χρονιά τόσο για την ίδια όσο και για την εθνική ομάδα γυναικών.

Η ύψιστη αυτή ατομική διάκριση έρχεται ως επιστέγασμα μιας σεζόν ιστορικών επιτυχιών. Η Εθνική Ελλάδας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, ενώ ανέβηκε στην κορυφή και στο World Cup που διεξήχθη στην Κίνα, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στο παγκόσμιο στερέωμα. Στη διαδρομή προς την κορυφή, η Φωτεινή Τριχά αποτέλεσε σημείο αναφοράς, ούσα βασικό στέλεχος της «χρυσής» ομάδας.

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, η Ελληνίδα διεθνής ξεχώρισε και ατομικά, καθώς αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ της διοργάνωσης με 25 τέρματα, ολοκληρώνοντας μια εμφάνιση που συνδύασε ουσία, ποιότητα και ηγετική παρουσία μέσα στο νερό.

Παρά την παγκόσμια αναγνώριση, η ίδια παρέμεινε πιστή στη φιλοσοφία της ομαδικότητας, όπως τόνισε στις δηλώσεις της στη World Aquatics: «Η ατομική διάκριση δεν έχει καμία σημασία. Με ενδιαφέρει περισσότερο το χρυσό», είπε και συνέχισε: «Τα γκολ είναι αποτέλεσμα του συστήματος της ομάδας. Όλες κάνουν πάσες, όταν η μπάλα έρχεται σε μένα σκέφτομαι μόνο τι πρέπει να κάνω σωστά. Αν είναι να σουτάρω, τότε σουτάρω.

Είναι αποτέλεσμα του συστήματος και είναι ομαδική προσπάθεια. Οι συμπαίκτριες μου είναι εξαιρετικές, μπορούν να με βρουν εύκολα. Παίξαμε πολύ καλά σε αυτό το τουρνουά. Αξίζαμε αυτό το χρυσό. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να δείχνουμε αυτό το πρόσωπο. Υπάρχουν πολλές ομάδες που είναι πραγματικά καλές. Το πρωτάθλημα ήταν πραγματικά ανταγωνιστικό».

Αξίζει να σημειωθεί πως στη λίστα των υποψηφίων για το βραβείο της κορυφαίας πολίστριας του κόσμου για το 2025 βρισκόταν και η αρχηγός της εθνικής ομάδας, Ελευθερία Πλευρίτου, γεγονός που υπογραμμίζει το υψηλό επίπεδο και το βάθος ποιότητας της ελληνικής υδατοσφαίρισης γυναικών.

Να υπενθυμίσουμε ότι το 2011 που επίσης η Ελλάδα ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του παγκόσμιου γυναικείου πόλο, κορυφαία παίκτρια του κόσμου είχε αναδειχτεί η Αλεξάνδρα Ασημάκη.

Κορυφαίος πολίστας αναδείχθηκε ο Ισπανός, Άλβαρο Γρανάδος. Υποψήφιος στην κορυφαία πεντάδα ήταν ο Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης.

